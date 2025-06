Rainbow Six Siege X ha ottenuto un aumento di Renown per i match: Ubisoft spiega che succede

Secondo i fan, soprattutto in caso di sconfitta la quantità di Renown è molto più bassa che in passato. Il director ora afferma che il team sta già risolvendo il problema.

Rainbow Six Siege X include una valuta nota come Renown che può essere ottenuta giocando, ma secondo i fan quando il videogioco è passato da Siege e Siege X l'ottenimento di tale valuta è stato reso più lento e ovviamente questo non è piacevole.

Ubisoft spiega in che modo le cose stanno cambiando in Rainbow Six Siege X

Ricordiamo che il Renown serve per sbloccare nuovi operatori così come varie skin; la sua riduzione è coincisa con il passaggio alla versione free to play dello sparatutto e alla pubblicazione di un bundle da 50€ per una serie di cosmetici (che possono essere acquistati solo con la valuta premium, non con Renown). L'impressione complessiva è che Siege sia diventato più avido.

Parlando con PC Gamer, il creative director Alex Karpazis ha ammesso che l'ottenimento di Renown era più basso e che un "potenziamento" è già stato reso disponibile. A suo dire, la diminuzione è di circa il 10% rispetto a prima.

C'è però comunque il rischio che le ricompense per i match non ritornino agli standard precedenti perché Siege X ha introdotto nuovi modi per ottenere la valuta, con compiti quotidiani e settimanali e la possibilità di sbloccare 1.000 Renown quando si sale al successivo Clearance Level (in precedenza serviva solo per giocare in Classificata).

Il director conferma comunque che l'obiettivo non è di richiedere ai giocatori un maggiore "grind", ovvero che non vogliono obbligarli a giocare molto di più. Anzi, l'obiettivo è permettere a chi ha tempo per solo un paio di match di poter comunque ottenere un po' di ricompense. Inoltre, volevano fare in modo che tutte le modalità dessero bene o male le stesse ricompense per non spingere i giocatori a prediligerne una. Semplicemente "ci vorrà un po' di tempo per vedere come le cose si bilanciano", nel mentre Ubisoft controlla i dati e ascolta i giocatori.

Segnaliamo poi che Ubisoft starebbe lavorando a uno strategico di Rainbow Six: Siege.