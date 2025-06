Meta e la maxi offerta ai talenti OpenAI: “Altman è disonesto, il mercato non è così caldo”

Ebbene, Andrew Bosworth , CTO di Meta, ha chiarito questo aspetto lamentando una certa disonestà da parte di Altman , che avrebbe esagerato con affermazioni non vere (non del tutto, almeno). Facciamo il punto della situazione.

Il falso mito dei 100 milioni di dollari alla firma

Durante una riunione interna con i dipendenti, secondo quanto riportato da The Verge, Andrew Bosworth ha definito disoneste le dichiarazioni di Altman. I presunti 100 milioni di dollari alla firma, per accaparrarsi i dipendenti di OpenAI, sarebbero quindi una menzogna. Almeno in parte. Il CTO di Meta afferma infatti che cifre simili riguardano un numero ristretto di persone, tra l'altro di altissimo livello.

Andrew Bosworth

"Sta suggerendo che lo stiamo facendo per ogni singola persona. Sentite, ragazzi, il mercato è caldo, ma non così caldo", ha detto. Inoltre, pare che Altman stia facendo ulteriori offerte ai suoi dipendenti per convincerli a non lasciare l'azienda. "Sam è noto per esagerare, e in questo caso so esattamente perché lo fa, ovvero perché stiamo riuscendo ad attrarre talenti da OpenAI. Non ne è molto contento".