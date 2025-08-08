Come attivare la funzione Mappa su Instagram: una pratica guida

Instagram Map è una nuova funzione che consente di condividere la propria posizione con gli amici. Scopriamo come attivarla e in cosa consiste.

La mappa di Instagram è una delle novità introdotte nelle ultime ore. Si tratta di una funzione che strizza l'occhio alla già conosciuta Snap Map di Snapchat e che consente di vedere la posizione dei vostri amici. Prima di spiegarvi come poter attivare la mappa, vogliamo specificare che in questo momento è in fase di rollout negli Stati Uniti, quindi non è ancora disponibile in Italia. Potremmo aspettarci il suo arrivo a breve, ma ovviamente aggiorneremo l'articolo in caso di novità.

Cos’è Instagram Map Come vi abbiamo già anticipato, si tratta di una funzione (da attivare manualmente, essendo disattivata di default) che consente di vedere la posizione dei vostri amici in tempo reale e viceversa. In ogni caso, la localizzazione si aggiorna solo quando l'app è in esecuzione o in background, a differenza di Snap Map.

Come attivare (o disattivare) la funzione Mappa di Instagram Al momento in cui scriviamo, questa funzione non è disponibile in Italia. Potrete trovare la funzione nella pagina dei messaggi diretti (DM). Dovrete selezionare l'opzione "Mappa" in alto, ma in ogni caso troverete un pop-up che vi informerà della nuova funzione, se è la prima volta. Nessuno potrà vedere la vostra posizione se non la attiverete voi manualmente, e potrete modificare le impostazioni in qualsiasi momento. Come attivare la mappa di Instagram Si aprirà quindi una pagina dedicata alle opzioni. Potrete scegliere chi potrà vedere la vostra posizione e con chi condividerla, ovvero con gli amici più stretti, con utenti specifici o con nessuno. Per modificare le preferenze in futuro, dovrete cliccare sul vostro profilo, andare nelle Impostazioni in alto a destra e poi su "Storie, dirette e posizione", andando poi su "Condivisione della posizione". Ad ogni modo, se avete disattivato questa funzione, potrete ugualmente vedere la posizione dei vostri amici, se è stata attivata. Instagram introduce una funzione che permette di ripostare i contenuti: ecco come funziona