Xbox Game Pass perderà quattro giochi a metà ottobre, tra cui Cocoon e TMNT: Mutants Unleashed

Tramite l'app di Xbox, Microsoft ha svelato i giochi che lasceranno PC e Xbox Game Pass il prossimo 16 ottobre. In totale sono solo quattro, ma includono alcuni titoli apprezzati, come Cocoon e Core Keeper.
Vediamo l'elenco di seguito:
- Cocoon
- Core Keeper
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed
- Donut Country
Presto novità sui giochi in arrivo nella prime metà del mese?
Come da prassi, fino alla loro rimozione dal catalogo, i giochi sopraelencati potranno essere acquistati su Xbox Store con uno sconto del 20%, salvo eventuali promozioni più vantaggiose disponibili nel negozio online. Una promozione che potrebbe rivelarsi utile per chi volesse continuare a giocarci anche dopo che verranno tolti dal servizio.
Generalmente, quando l'app Xbox indica i giochi in uscita dal catalogo, è segno che l'annuncio dei nuovi arrivi è vicino. Questo fa pensare che Microsoft sia prossima a svelare la lista dei titoli in arrivo nella prima metà di ottobre, con una comunicazione attesa entro la settimana (forse già oggi), salvo eventuali ritardi.
Sappiamo già che ci sono otto giochi confermati per questo mese. Tra quelli previsti nella prima metà troviamo Little Rocket Lab, Sopa (entrambi il 7 ottobre) e Ball x Pit (15 ottobre). Per gli altri dovremo attendere maggiori informazioni.