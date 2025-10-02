1

Xbox Game Pass perderà quattro giochi a metà ottobre, tra cui Cocoon e TMNT: Mutants Unleashed

I giochi che lasceranno il catalogo di PC e Xbox Game Pass a metà ottobre sono stati svelati in anticipo grazie all'app di Xbox. Scopriamo quali sono.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   02/10/2025
Alcuni personaggi dei videogiochi in un'immagine promozionale del Game Pass

Tramite l'app di Xbox, Microsoft ha svelato i giochi che lasceranno PC e Xbox Game Pass il prossimo 16 ottobre. In totale sono solo quattro, ma includono alcuni titoli apprezzati, come Cocoon e Core Keeper.

Vediamo l'elenco di seguito:

  • Cocoon
  • Core Keeper
  • Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed
  • Donut Country

Presto novità sui giochi in arrivo nella prime metà del mese?

Come da prassi, fino alla loro rimozione dal catalogo, i giochi sopraelencati potranno essere acquistati su Xbox Store con uno sconto del 20%, salvo eventuali promozioni più vantaggiose disponibili nel negozio online. Una promozione che potrebbe rivelarsi utile per chi volesse continuare a giocarci anche dopo che verranno tolti dal servizio.

Microsoft annuncia grandi cambiamenti per Xbox Game Pass: aumenti di prezzo e nuovi livelli e contenuti Microsoft annuncia grandi cambiamenti per Xbox Game Pass: aumenti di prezzo e nuovi livelli e contenuti

Generalmente, quando l'app Xbox indica i giochi in uscita dal catalogo, è segno che l'annuncio dei nuovi arrivi è vicino. Questo fa pensare che Microsoft sia prossima a svelare la lista dei titoli in arrivo nella prima metà di ottobre, con una comunicazione attesa entro la settimana (forse già oggi), salvo eventuali ritardi.

Sappiamo già che ci sono otto giochi confermati per questo mese. Tra quelli previsti nella prima metà troviamo Little Rocket Lab, Sopa (entrambi il 7 ottobre) e Ball x Pit (15 ottobre). Per gli altri dovremo attendere maggiori informazioni.

#Microsoft #Game Pass
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Xbox Game Pass perderà quattro giochi a metà ottobre, tra cui Cocoon e TMNT: Mutants Unleashed