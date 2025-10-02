0

Il controller 8Bitdo SN30 Pro è in sconto su AliExpress: ecco un codice per risparmiare ulteriormente

Tra le offerte di AliExpress troviamo il controller Bluetooth 8Bitdo SN30 Pro a un prezzo molto interessante.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   02/10/2025
Controller Bluetooth 8Bitdo SN30 Pro

Su AliExpress è disponibile il controller Bluetooth 8Bitdo SN30 Pro a 27,20 €. Con il codice ITMULTI2 potrete risparmiare ulteriormente (utilizzate ITCD02 se non dovesse funzionare). Se siete interessati, potete acquistarlo direttamente tramite questo link.

In questo caso sono proposte diverse colorazioni, quindi assicuratevi di selezionarle manualmente. Se il prezzo dovesse aumentare, provate con il codice ITMULTI4 (sopra i 29 €). Vi ricordiamo che ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia. Inoltre, non può essere utilizzato in combinazione con altre promozioni.

In questo caso il prodotto è venduto dalla Cina, con la consegna prevista tra l'8 e il 14 ottobre, salvo particolari variazioni. Questa promozione di AliExpress è disponibile fino al 7 ottobre e fino a esaurimento scorte, quindi vi suggeriamo di approfittarne quanto prima. Vediamo ulteriori dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche del controller Bluetooth 8Bitdo SN30 Pro

Si tratta di un controller Bluetooth compatibile con Nintendo Switch, ma anche con PC e dispositivi Raspberry Pi, oltre ad avere un cavo USB. Supporta inoltre la vibrazione rumble e la funzione turbo, mentre il suo design classico lo rende un must have per i più nostalgici.

Il controller Bluetooth 8Bitdo SN30 Pro
Il controller Bluetooth 8Bitdo SN30 Pro

Ricordiamo che i prezzi indicati sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il controller 8Bitdo SN30 Pro è in sconto su AliExpress: ecco un codice per risparmiare ulteriormente