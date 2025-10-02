Il controller 8Bitdo SN30 Pro è in sconto su AliExpress: ecco un codice per risparmiare ulteriormente

Su AliExpress è disponibile il controller Bluetooth 8Bitdo SN30 Pro a 27,20 €. Con il codice ITMULTI2 potrete risparmiare ulteriormente (utilizzate ITCD02 se non dovesse funzionare). Se siete interessati, potete acquistarlo direttamente tramite questo link.

In questo caso sono proposte diverse colorazioni, quindi assicuratevi di selezionarle manualmente. Se il prezzo dovesse aumentare, provate con il codice ITMULTI4 (sopra i 29 €). Vi ricordiamo che ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia. Inoltre, non può essere utilizzato in combinazione con altre promozioni.

In questo caso il prodotto è venduto dalla Cina, con la consegna prevista tra l'8 e il 14 ottobre, salvo particolari variazioni. Questa promozione di AliExpress è disponibile fino al 7 ottobre e fino a esaurimento scorte, quindi vi suggeriamo di approfittarne quanto prima. Vediamo ulteriori dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.