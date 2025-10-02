YouTube Premium Lite sbarca in Italia: l'abbonamento costa il 43% in meno ma con tagli alle funzionalità

Dopo il lancio negli Stati Uniti lo scorso marzo, YouTube Premium Lite, il piano di abbonamento più economico della piattaforma, è finalmente disponibile anche in Italia e in diversi paesi europei, tra cui Francia, Spagna, Germania, Polonia e Regno Unito. Questo nuovo abbonamento, ideato per coloro che cercano principalmente un'esperienza di visione senza interruzioni pubblicitarie, ha un costo di 7,99€ al mese.

Questo prezzo rappresenta un notevole risparmio rispetto ai 13,99€ mensili richiesti per il piano tradizionale di YouTube Premium. Con 5 euro in meno al mese, il piano Lite offre un risparmio di circa il 43% per gli utenti che non necessitano di tutte le funzionalità aggiuntive.