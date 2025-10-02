8

YouTube Premium Lite sbarca in Italia: l'abbonamento costa il 43% in meno ma con tagli alle funzionalità

YouTube Premium Lite arriva in Italia: l'abbonamento prevede un risparmio del 43% ma con una serie di compromessi su alcune funzioni.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   02/10/2025
Dopo il lancio negli Stati Uniti lo scorso marzo, YouTube Premium Lite, il piano di abbonamento più economico della piattaforma, è finalmente disponibile anche in Italia e in diversi paesi europei, tra cui Francia, Spagna, Germania, Polonia e Regno Unito. Questo nuovo abbonamento, ideato per coloro che cercano principalmente un'esperienza di visione senza interruzioni pubblicitarie, ha un costo di 7,99€ al mese.

Questo prezzo rappresenta un notevole risparmio rispetto ai 13,99€ mensili richiesti per il piano tradizionale di YouTube Premium. Con 5 euro in meno al mese, il piano Lite offre un risparmio di circa il 43% per gli utenti che non necessitano di tutte le funzionalità aggiuntive.

YouTube Premium Lite in Italia: addio alle pubblicità... ma non per tutti i contenuti

La caratteristica fondamentale di Premium Lite è la quasi totale assenza di pubblicità durante la riproduzione della maggior parte dei video tradizionali. Tuttavia, per mantenere il prezzo contenuto, gli utenti devono accettare alcuni compromessi significativi.

YouTube Premium Family: stop agli account condivisi e ai piani famiglia "irregolari" YouTube Premium Family: stop agli account condivisi e ai piani famiglia irregolari

L'abbonamento Lite, infatti, sacrifica diverse funzionalità: manca l'accesso a YouTube Music, manca la possibilità di riprodurre video in background e manca, infine, la possibilità di scaricare video e guardarli offline. Inoltre, sebbene gli annunci siano rimossi dai video principali, possono ancora apparire negli Shorts, nei video musicali specifici e sotto forma di banner mentre si naviga nell'interfaccia della piattaforma.

YouTube Premium Lite in Italia: come verrà accolto?

Nonostante queste limitazioni, Premium Lite strizza l'occhio al vasto pubblico che desidera semplicemente eliminare il fastidio degli annunci durante la visione, ma che non è interessato ai servizi aggiuntivi come Music o alle funzioni offline.

Abbonamento a YouTube Premium Lite
Abbonamento a YouTube Premium Lite

L'introduzione di un piano più economico che rimuove le pubblicità rientra anche nella strategia di YouTube per disincentivare l'utilizzo degli ad-blocker, strumenti che impattano negativamente sia sugli introiti aziendali che sulla monetizzazione dei creator. Come per tutti gli altri piani, anche Premium Lite può essere provato gratuitamente per il primo mese. Voi che cosa ne pensate? Siete interessati a questa tipologia di abbonamento? Fatecelo sapere con un commento!

