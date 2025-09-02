YouTube Premium Family: stop agli account condivisi e ai piani famiglia "irregolari"

Tuttavia, fino a poco tempo fa, questa regola era più formale che effettiva e veniva raramente applicata. Alcuni utenti, però, hanno iniziato a ricevere email di avviso con oggetto: "Your YouTube Premium family membership will be paused".

YouTube sta intensificando i controlli sui piani Premium Family , introducendo misure più rigide per assicurarsi che tutti i membri appartengano realmente allo stesso nucleo domestico. La piattaforma di streaming, che offre la possibilità di condividere un abbonamento da 23 dollari al mese con fino a cinque persone (incluso YouTube Music) , ha sempre dichiarato che i membri devono risiedere all'indirizzo del gestore del piano.

Il messaggio specifica che YouTube ha rilevato che relativamente a quello specifico account, uno o più membri del piano non si trovano nella stessa abitazione del gestore e che, di conseguenza, l'accesso ai benefici Premium verrà sospeso entro 14 giorni . Dopo questa scadenza, gli utenti interessati rimarranno parte del gruppo famiglia ma torneranno alla versione gratuita di YouTube, con pubblicità e senza accesso ai contenuti esclusivi.

Una misura ancora non diffusa su larga scala

Secondo le segnalazioni emerse su Reddit e confermate da alcune testimonianze dirette, la misura non sembra ancora diffusa su larga scala. Molti utenti in situazioni "irregolari" non hanno ricevuto alcuna notifica, mentre altri si sono già visti recapitare l'avviso ufficiale con il conto alla rovescia. È quindi probabile che YouTube stia procedendo con un rollout graduale del controllo, testando il sistema prima di applicarlo globalmente.

YouTube Premium

Per chi viene segnalato, resta comunque aperta una possibilità: YouTube offre infatti un form di supporto per "confermare l'idoneità e mantenere l'accesso". Non è ancora chiaro quanto sia efficace questa procedura o se si limiti a richiedere una verifica dell'indirizzo IP e della posizione.