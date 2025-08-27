YouTube espande la funzione “Hype” a 39 Paesi: più visibilità ai creator emergenti, anche in Italia

YouTube continua a investire nei creator emergenti con "Hype", la funzione che consente agli utenti di sostenere direttamente i video preferiti. Introdotta inizialmente in fase di test in Brasile, Taiwan e Turchia, ora la feature viene estesa a 39 Paesi , tra cui Italia, Stati Uniti, Regno Unito, Giappone, Corea, Indonesia e India. Un ampliamento significativo che segna il vero debutto globale dello strumento.

Tra gli aggiornamenti più importanti c'è il nuovo pulsante Hype posizionato sotto ai video, che semplifica l'interazione. I contenuti che ricevono supporto mostrano un badge dedicato e la Home si arricchisce di un filtro "hyped" per trovare facilmente i video più apprezzati dalla community. Inoltre, YouTube notificherà agli utenti quando un video da loro sostenuto è vicino a entrare in classifica. Per i fan più attivi è stato introdotto un "hype star badge" mensile.

Gli spettatori possono selezionare fino a tre video a settimana da "hypare". I contenuti sostenuti guadagnano punti e hanno la possibilità di apparire su una classifica speciale visibile nella sezione Esplora. Per favorire i creator più piccoli, i video provenienti da canali con meno di 500.000 iscritti ricevono un bonus punti aggiuntivo, aumentando così le probabilità di farsi notare.

Strumenti per i creator

Dal lato creator, la piattaforma ha integrato in YouTube Studio un nuovo pannello di monitoraggio. I creator possono visualizzare il numero di "hype" e punti ricevuti direttamente nell'app mobile, oltre a una card dedicata nelle analisi video. I dati saranno inclusi anche nei riepiloghi settimanali, così da capire meglio come i fan stanno interagendo con i contenuti. In futuro, YouTube promette leaderboard tematiche per aree di interesse come gaming e moda.

La funzione hype

Con Hype, YouTube cerca di rafforzare il legame tra pubblico e creator emergenti, offrendo strumenti di visibilità che vanno oltre l'algoritmo tradizionale. Una mossa che punta a favorire la scoperta di nuovi talenti e ad alimentare il senso di community, mentre la piattaforma continua a introdurre anche sistemi paralleli, come il rilevamento automatico dell'età basato sull'intelligenza artificiale. Tutto lascia intendere che il futuro di YouTube passerà sempre più da strumenti pensati per premiare partecipazione e fiducia.