Whatsapp, misura cautelare nei confronti di Meta dall’Antitrust: stop alle condizioni che penalizzano i chatbot IA rivali

Dopo l'istruttoria avviata a luglio 2025 per presunto abuso di posizione dominante, l'Antitrust ha adottato una misura cautelare nei confronti di Meta, riferendoci in particolar modo a WhatsApp. L'introduzione di Meta AI sulla piattaforma ha sollevato criticità non tanto per la funzione in sé, quanto per l'uso di un'app con una posizione di forza nel mercato della messaggistica. A incrinare ulteriormente le cose sarebbero le condizioni contrattuali che, di fatto, impediscono alle imprese concorrenti nel settore dei chatbot IA di operare su WhatsApp. Secondo l'Antitrust, la condotta di Meta è di natura abusiva e limitante nei confronti di altri servizi di Chatbot IA. Vediamo meglio i dettagli.