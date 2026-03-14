Marathon è attualmente il gioco Bungie con la valutazione peggiore su Metacritic

Le recensioni sono ancora poche, perché in molti (noi compresi) stanno aspettando di poter effettuare una valutazione più completa sulla base di una maggiore quantità di contenuti e informazioni, ma ci sono già una dozzina di recensioni raccolte su Metacritic, la cui media ponderata piazza Marathon all'ultimo posto della particolare classifica dei giochi Bungie.

È ancora presto per fare un bilancio preciso, ma in base ai primi voti raccolti dall'aggregatore notiamo come Marathon sia il gioco Bungie con la valutazione più bassa nella storia del team, almeno per quanto riguarda i titoli presenti su Metacritic .

I tempi di Halo sono lontani

Insomma non è ancora il momento per una disamina precisa sulle valutazioni, perché le testate che finora hanno pubblicato la propria valutazione sono poche e mancano anche diversi grossi nomi in quest'ambito, ma intanto l'andamento non sembra molto incoraggiante.

Il decollo su Steam non sembra sia avvenuto ancora (e speriamo con questo di non rientrare nella definizione di "disoccupato senza una donna" riportata da uno sviluppatore per coloro che seguono i numeri di Marathon), e le recensioni finora non brillano.

Impossibile raggiungere i fasti del gioco con la valutazione migliore in assoluto di Bungie, considerando che Halo: Combat Evolved, con il suo sonoro 97, resta nell'olimpo della storia dei videogiochi, ma al momento pare che Marathon sia sotto anche a Destiny, che finora era il gioco con la valutazione peggiore.

Questa sarebbe la peculiare classifica avulsa dei giochi Bungie su Metacritic:

Halo: Combat Evolved - 97

Halo 2 - 95

Halo 3 - 94

Halo: Reach / Myth: The Fallen Lords - 91

Myth 2: Soulblighter - 88

Destiny 2 - 85

Halo 3: ODST - 83

Destiny - 76

Marathon - 72

In generale, le prime valutazioni sembrano premiare quasi tutte il "gunplay", che risulta estremamente soddisfacente nel tipico stile Bungie, ma ci sono diversi dubbi sull'impostazione a estrazione, l'interfaccia e la spinta a proseguire.