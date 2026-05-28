Marathon sarà gratis per una settimana con il lancio della Stagione 2

Bungie ha annunciato che, in occasione del debutto della Stagione 2 di Marathon, sarà possibile il gioco sarà disponibile gratuitamente per un'intera settimana grazie a un Open Play in programma dal 2 al 9 giugno.

Durante questo periodo sarà possibile scaricare il gioco completo su PS5, Xbox Series X|S e su PC tramite Steam e giocare liberamente. Tutti i progressi ottenuti nella Stagione 2 verranno mantenuti nel caso si decida di acquistare il titolo in seguito.