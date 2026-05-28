Marathon sarà gratis per una settimana con il lancio della Stagione 2

Bungie ha annunciato che, in occasione del debutto della Stagione 2 di Marathon, sarà possibile il gioco sarà disponibile gratuitamente per un'intera settimana grazie a un Open Play in programma dal 2 al 9 giugno.
Durante questo periodo sarà possibile scaricare il gioco completo su PS5, Xbox Series X|S e su PC tramite Steam e giocare liberamente. Tutti i progressi ottenuti nella Stagione 2 verranno mantenuti nel caso si decida di acquistare il titolo in seguito.
Le novità della Stagione 2
L'iniziativa arriva in un momento strategico, sfruttando il reset generale dei progressi e l'arrivo di numerosi contenuti inediti. Tra le aggiunte principali spicca la nuova versione notturna della mappa Palude Funesta, che aumenta tensione e pericolosità rispetto alla variante diurna.
Debutta anche il Sentinel, un nuovo telaio orientato alla difesa, capace di utilizzare abilità e strumenti - come trappole - per controllare il ritmo degli scontri e sorprendere gli avversari. A supporto della progressione arriva il sistema Cradle, pensato per offrire ai giocatori un controllo più chiaro e profondo sull'evoluzione del proprio telaio durante la stagione.
La Stagione 2 introduce inoltre una progressione delle fazioni più rapida, un archivio ampliato, miglioramenti ai contratti più impegnativi e una serie di ottimizzazioni generali per rendere l'esperienza più fluida. Bungie ha inoltre confermato che sono in sviluppo nuove modalità, tra cui una interamente dedicata al PvE, attesa nel corso della stagione.
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