007 First Light parte bene: IO Interactive svela le vendite nelle prime 24 ore

IO Interactive ha annunciato che 007 First Light ha superato 1,5 milioni di copie vendute su PS5, Xbox Series X|S e PC nelle prime 24 ore dal lancio.

Nei panni di un giovane James Bond

I primi dati raccontano invece un interesse solido, sostenuto anche dal passaparola positivo di chi ci sta giocando (ad esempio su su Steam il titolo registra il 91% di valutazioni positive), contribuendo a una maggiore visibilità sui social e sulle piattaforme di streaming.

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E il potenziale di crescita non si ferma qui. 007 First Light, infatti, deve ancora arrivare su Nintendo Switch 2, con il lancio previsto verso la fine dell'estate, con un'ulteriore spinta alle vendite complessive.

007 First Light è un'avventura che mescola azione, fasi stealth e sequenze cinematografiche in pieno stile Bond, sviluppata da IO Interactive, lo studio autore della serie Hitman, di cui è possibile vedere alcune influenze nelle dinamiche di gioco. Il titolo ci mette nei panni di un giovanissimo James Bond, catapultato in un mondo di intrighi internazionali, doppi giochi e scelte morali sospese tra dovere e convinzione personale.

Se volete saperne di più sul gioco e sul perché ha conquistato la critica, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di 007 First Light.