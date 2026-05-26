EA Sports FC 26 presto riceverà un aggiornamento con una modalità a tema Mondiali 2026 e nuovi stadi

Manca ormai poco all'inizio della Coppa del Mondo 2026 e, per celebrare l'evento, Electronic Arts rilascerà un aggiornamento gratuito per EA Sports FC 26 che introdurrà una nuova modalità ispirata al torneo, pur senza licenza ufficiale.
La data di uscita dell'update è fissata al4 giugno. L'informazione è arrivata nelle scorse ore dal PlayStation Blog, che ha svelato anche che il gioco resterà riscattabile dagli abbonati PlayStation Plus anche per tutto il mese di giugno (era stato offerto con la line-up di maggio). Inoltre, fino al 16 giugno, gli abbonati al servizio potranno riscattare gratuitamente il pacchetto giocatore Icone di EA Sports FC 26, che include il Pacchetto titolari oro con 11 oggetti e 3 oggetti giocatore iconici a scelta.
I primi dettagli
Nonostante l'assenza della licenza FIFA, nella sostanza la modalità offrirà comunque un'esperienza molto vicina al Mondiale reale: verrà introdotto un torneo internazionale con 48 nazionali, ben 19 in più rispetto a quelle attualmente presenti, insieme a nuovi stadi autentici pensati per ricreare l'atmosfera della competizione. L'aggiornamento includerà inoltre nuove sfide di Manager Live a tema internazionale e, nella Carriera Giocatore, l'arrivo di nuovi Eroi e ICONE dedicati alle leggende del calcio mondiale.
Per ora si tratta solo dei primi dettagli condivisi in anticipo, in attesa dell'annuncio completo da parte di Electronic Arts, previsto con ogni probabilità nei prossimi giorni. Non resta che attendere ulteriori informazioni sul contenuto dell'update e sulle novità che accompagneranno l'inizio del Mondiale 2026.
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