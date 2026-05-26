EA Sports FC 26 presto riceverà un aggiornamento con una modalità a tema Mondiali 2026 e nuovi stadi

Manca ormai poco all'inizio della Coppa del Mondo 2026 e, per celebrare l'evento, Electronic Arts rilascerà un aggiornamento gratuito per EA Sports FC 26 che introdurrà una nuova modalità ispirata al torneo, pur senza licenza ufficiale.

La data di uscita dell'update è fissata al4 giugno. L'informazione è arrivata nelle scorse ore dal PlayStation Blog, che ha svelato anche che il gioco resterà riscattabile dagli abbonati PlayStation Plus anche per tutto il mese di giugno (era stato offerto con la line-up di maggio). Inoltre, fino al 16 giugno, gli abbonati al servizio potranno riscattare gratuitamente il pacchetto giocatore Icone di EA Sports FC 26, che include il Pacchetto titolari oro con 11 oggetti e 3 oggetti giocatore iconici a scelta.