EA Sports FC 26 per PS5 è in sconto su AliExpress: risparmia con questi codici

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Un gioco per gli amanti del calcio
Questo gioco offre un'esperienza dinamica, grazie a diverse modalità che sapranno intrattenerti, che si tratti di tornei, contenuti stagionali oppure di eventi Live. Inoltre, alcuni elementi sono stati rivisti per offrirti un gameplay ancora più godibile, come Ultimate Team. Se sei un appassionato di calcio, si tratta del gioco sportivo più completo sul mercato.
Tuttavia, devi sapere che il Season Pass è a pagamento e mancano le licenze ufficiali di alcune squadre come Inter, Milan, Atalanta e Lazio. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione. Le offerte sono valide dal 13 al 19 aprile fino a esaurimento scorte.