Civilization IV Complete Edition, il GOAT degli strategici a solo 1€ su Instant Gaming

Su Instant Gaming è attualmente disponibile un'offerta dedicata a Sid Meier's Civilization IV: Complete Edition, acquistabile a 1€ (IVA esclusa) invece di 25€, con uno sconto del 96% . La key è riscattabile su Steam ed è compatibile con PC e Mac. Dopo l'acquisto, il codice viene fornito in formato digitale ed è pronto per l'attivazione immediata. Si tratta di un prezzo praticamente simbolico per un titolo di questo calibro, soprattutto considerando che parliamo della versione completa con tutte le espansioni incluse. Lo potete acquistare a questo link oppure cliccando sul box qua sopra.

Uno dei Civilization più amati

Civilization IV è spesso indicato come uno dei capitoli migliori della serie, grazie al perfetto equilibrio tra profondità strategica e accessibilità. Il gioco consente di guidare una civiltà dall'antichità all'era moderna, gestendo diplomazia, economia, guerra e sviluppo tecnologico. L'edizione Complete include i contenuti aggiuntivi usciti nel tempo, ampliando ulteriormente le possibilità di gioco e la varietà delle partite.

Nonostante gli anni, il titolo resta estremamente solido dal punto di vista del gameplay. La struttura a turni e le numerose variabili in gioco garantiscono una rigiocabilità praticamente infinita, con partite che possono durare decine di ore. A questo prezzo è una delle offerte più interessanti in assoluto per gli appassionati di strategici: anche chi non ha mai provato la serie può avvicinarsi con una spesa minima. Qui trovate la nostra recensione d'epoca.