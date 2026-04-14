ARC Raiders scende sotto i 21€ su Instant Gaming, sconto pesante per lo shooter cooperativo

Su Instant Gaming è attualmente disponibile un'offerta dedicata a ARC Raiders, acquistabile a circa 20,69€ (IVA esclusa) invece di 40€, con uno sconto del 48% . La key è riscattabile su Steam e viene fornita in formato digitale subito dopo l'acquisto, pronta per essere attivata in pochi minuti. Il taglio di prezzo è piuttosto significativo, soprattutto considerando la natura multiplayer del titolo e il supporto previsto nel tempo. Potete acquistarlo dal box qui sopra oppure al link diretto .

Uno shooter cooperativo tra PvE e tensione costante

ARC Raiders è uno sparatutto cooperativo in cui si affrontano minacce meccaniche in un mondo ostile, puntando su collaborazione e gestione delle risorse. L'esperienza si costruisce attorno a missioni condivise e scontri dinamici contro nemici su larga scala. L'approccio mescola fasi d'azione più immediate con momenti di pianificazione, creando un ritmo meno frenetico rispetto agli shooter tradizionali ma più orientato alla sopravvivenza.

Come molti titoli multiplayer moderni, anche ARC Raiders è progettato per espandersi nel tempo con aggiornamenti e nuovi contenuti. Questo lo rende un prodotto destinato a cambiare nel corso dei mesi, con un potenziale di crescita legato alla community. A questo prezzo rappresenta una proposta interessante per chi cerca un'esperienza cooperativa diversa dal solito, con una forte componente di squadra e progressione condivisa. Qui trovate la nostra recensione.