ARC Raiders riceve la patch 1.29, che porta nuovi contenuti, miglioramenti e cambiamenti vari

Embark Studios continua a lavorare su ARC Raiders e ha pubblicato in queste ore la patch 1.29, che porta con sé parecchie novità interessanti, sia sul fronte di aggiustamenti e miglioramenti che anche su quello dei contenuti, visto che ci sono un paio di aggiunte particolari.
Su quest'ultimo frangente, l'aggiornamento introduce un nuovo commerciante itinerante, con un Nomadic Envoy Trader che sarà disponibile per tutti coloro che hanno raggiunto almeno il livello 25 e in grado di offrire diverse occasioni interessanti, compresa un'espansione per l'inventario e l'accesso all'Expedition Vault, ma anche progetti, elementi cosmetici e token.
L'altra novità sul fronte dei contenuti è il Rascal Grenade Launcher, un'arma pesante di tipo lanciagranate in grado di infliggere ingenti danni, pur con una notevole lentezza nella gestione fra ricarica e puntamento.
Tante novità applicate al gioco con questo aggiornamento
Gran parte della patch è ovviamente rivolta a modifiche e miglioramenti del codice, andando a toccare diversi aspetti di ARC Raiders, dal bilanciamento alla correzione di bug, nel costante lavoro di aggiustamento di Embark Studios per il suo fenomenale sparatutto ad estrazione.
Per avere una panoramica completa sulle novità vi rimandiamo alle note ufficiali della patch 1.29 a questo indirizzo sul sito di ARC Raiders, mentre qui sotto ci limitiamo a citarne alcune.
Gli "highlights" dell'aggiornamento, per così dire, sono i seguenti:
- È stato risolto un problema per cui i giocatori venivano teletrasportati quando si trovavano su parti distrutte dell'ARC
- Il consumo di energia del "Manto fotoelettrico" è stato ridotto da 10/s a 5/s
- Modifiche alla resistenza delle armi
- La Regina e la Matriarca ora scavalcheranno più spesso gli ostacoli invece di attraversarli, riducendo così il numero di volte in cui i giocatori subiscono respingimenti ingiustificati
- È stata aggiunta un'opzione per bloccare i giocatori dopo averli segnalati
- Aggiornamento su sicurezza e sistema anti-cheat
A questi si aggiungono cambiamenti al bilanciamento e al gameplay vari attraverso numerosi aggiustamenti in diversi ambiti, per cui vi rimandiamo alle note ufficiali per maggiori informazioni.
Nel frattempo, abbiamo visto che ARC Raiders ha raggiunto un nuovo, importante traguardo di vendite e che il team ha ora intenzione di pubblicare due grandi aggiornamenti all'anno.
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