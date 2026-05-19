ARC Raiders riceve la patch 1.29, che porta nuovi contenuti, miglioramenti e cambiamenti vari

Embark Studios continua a lavorare su ARC Raiders e ha pubblicato in queste ore la patch 1.29, che porta con sé parecchie novità interessanti, sia sul fronte di aggiustamenti e miglioramenti che anche su quello dei contenuti, visto che ci sono un paio di aggiunte particolari.

Su quest'ultimo frangente, l'aggiornamento introduce un nuovo commerciante itinerante, con un Nomadic Envoy Trader che sarà disponibile per tutti coloro che hanno raggiunto almeno il livello 25 e in grado di offrire diverse occasioni interessanti, compresa un'espansione per l'inventario e l'accesso all'Expedition Vault, ma anche progetti, elementi cosmetici e token.

L'altra novità sul fronte dei contenuti è il Rascal Grenade Launcher, un'arma pesante di tipo lanciagranate in grado di infliggere ingenti danni, pur con una notevole lentezza nella gestione fra ricarica e puntamento.