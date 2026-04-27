ARC Raiders: arriva il grosso aggiornamento Riven Tides, trailer ufficiale e nuovi contenuti

Il lancio è previsto per il 28 aprile, probabilmente intorno alle ore 11:00 dopo un aggiornamento generale, e corrisponde anche all'avvio della finestra relativa alla nuova spedizione, che parte nello stesso giorno.

Come abbiamo riferito nei giorni scorsi, Riven Tides rappresenta l' aggiornamento più grande visto finora in ARC Raiders , che porta con sé una mappa completamente nuova e anche vari altri elementi di gioco, come un nuovo nemico ARC, eventi, oggetti, una nuova condizione della mappa e tanto altro.

Siamo ormai alla vigilia del lancio di Riven Tides , ovvero il più grosso aggiornamento visto finora per ARC Raiders , in arrivo domani, 28 aprile e mostrato in maniera più estesa con un nuovo trailer e vari dettagli ufficiali da parte di Embark Studios.

Una grande mappa costiera, un nuovo ARC e altro

Come abbiamo riferito in precedenza, Riven Tides è un'ampia mappa costiera che si caratterizza per vari punti di interesse e in particolare tre aree principali: l'hotel Panorama Azzurro con il suo resort marittimo, la costa e il complesso industriale rappresentato dal porto di Exodus.

Si tratta di elementi alquanto variegati, che offrono sia ampie zone aperte che altre più complesse, con elementi al chiuso come l'interno dell'hotel o le tortuose zone del complesso industriale, miste a colossali strutture.

Il nuovo nemico ARC è stato svelato e si tratta della Turbina ARC, un elemento fluttuante di forma conica che perlustra la Rust Belt apparentemente in maniera pacifica, almeno finché non ci si avvicina, perché a quel punto scatena una potenza notevole.

La nuova condizione della mappa è il "Beachcombing", una attività particolare che consente di trovare e raccogliere risorse e tesori vari nascosti sotto la sabbia, utilizzando il Dockmaster's Detector (che occupa però lo slot di un'arma).

Per quanto riguarda i nuovi oggetti, Embark Studios menziona un equipaggiamento specifico (crash mat e powered descender) che dovrebbe aiutare a spostarsi all'interno della Rust Belt affrontando i ripidi dislivelli che la caratterizzano, ampliando così le possibilità di movimento in verticale.

Il nuovo evento Last Resort sarà attivo fino al 25 maggio e consente di ottenere Meriti e punti esperienza, con la possibilità di ottenere ulteriori bonus raccogliendo i modelli di nave che si trovano in giro per la mappa durante l'attività in questione.

Il nuovo progetto Raider è l'Avian Alarm, mentre gli elementi cosmetici comprendono il Set Solare, il Rachetta Set, il Corsaro Set, il Castaway Set e il Sandveil Set.

Di recente, Embark ha riferito di voler effettuare "cambiamenti significativi" alle abilità e ha velocizzato il crafting per evitare che i giocatori "passino troppo tempo nei menù".