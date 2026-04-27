The Last of Us Online era il miglior multiplayer sulla piazza, secondo gli sviluppatori

Il game director di The Last of Us Online, Vinit Agarwal, è tornato a parlare del progetto cancellato da Sony, dicendo che molti dei suoi ex colleghi ancora gli scrivono sostenendo che fosse il miglior multiplayer sulla piazza.

"È incredibile quanti dei miei ex colleghi mi scrivano ancora oggi dicendo quanto sarebbe stato straordinario The Last of Us Online: è ancora il miglior gioco multiplayer che abbiano mai giocato", ha riferito Agarwal, aggiungendo poi: "Non permetterò mai più che qualcosa su cui lavoro non veda la luce. Grazie a tutti per il supporto e la fiducia!"

L'amarezza del game director è senz'altro comprensibile, avendo passato quasi sette anni della sua vita professionale a lavorare a un titolo che poi è stato accantonato, peraltro quando era ormai vicino al completamento.

"Il gioco era ambientato nell'universo di The Last of Us, un'esperienza multiplayer in un contesto post-apocalittico in cui le persone arrivano a darsi la caccia per il cibo o per la scarsità di risorse", ha spiegato Agarwal, che collegava quello scenario a qualcosa che gli è davvero accaduto.

"Un po' come è successo a me, quando sono stato derubato praticamente per un pasto del McDonald's. Quella sensazione, ciò che sei disposto a fare quando sei disperato, e l'elemento disumanizzante di arrivare quasi a cacciare qualcuno come un animale per degli avanzi."