Gli sviluppatori di Solarpunk vogliono che i giocatori capiscano com'è il gioco prima di acquistarlo

Gli sviluppatori di Solarpunk hanno condiviso un aggiornamento personale per fare il punto sulla crescita del progetto. Il team racconta di non aver mai immaginato che il gioco potesse raggiungere una tale popolarità, quantificabile nell'aggiunta a 1,2 milioni di liste dei desideri su Steam e in una campagna Kickstarter di successo, considerando che il nucleo dello studio è composto da appena due persone. Inoltre, anche la demo ufficiale è stata provata da oltre mezzo milione di persone.

Facciamo chiarezza

Per questo motivo il team ha deciso di chiarire la natura di Solarpunk prima dell'uscita. Gli sviluppatori sottolineano che il gioco non è una grande produzione realizzata da decine o centinaia di persone, né punta a competere con i maggiori survival sul mercato in termini di ampiezza dei contenuti o complessità dei sistemi.

L'obiettivo è invece offrire un survival sandbox rilassato e accogliente, incentrato sulla creatività e su una progressione lenta e senza pressioni. Costruzione e personalizzazione della propria base rappresentano una parte centrale dell'esperienza, insieme ad attività come agricoltura, raccolta di risorse, crafting e miglioramento dell'isola. Il titolo è pensato sia per il gioco in solitaria sia per piccole sessioni cooperative con gli amici.

Anche l'esplorazione segue questa filosofia. Il mondo di gioco è composto da isole realizzate a mano e non generate proceduralmente, con un approccio volutamente contenuto e orientato al relax. Secondo gli sviluppatori, dopo circa venti ore la maggior parte dei contenuti principali sarà stata scoperta e il focus si sposterà maggiormente sulla gestione della casa, della fattoria e sugli obiettivi personali del giocatore. Parallelamente, il team ha elencato alcuni elementi che non faranno parte dell'esperienza. Solarpunk non includerà modalità PvP, incursioni o meccaniche competitive. Non sarà presente una campagna narrativa strutturata, né un vasto mondo aperto progettato per offrire centinaia di ore di esplorazione. Inoltre non sono previsti server pubblici dedicati o funzionalità cross-play, mentre il sistema multiplayer sarà basato sull'hosting della partita da parte di uno dei giocatori.

Gli autori precisano inoltre che il combattimento, la personalizzazione approfondita del personaggio e i sistemi tipici delle grandi produzioni AAA non rappresentano una priorità del progetto.

La ragione di questa comunicazione è semplice: evitare che i giocatori acquistino il titolo aspettandosi qualcosa di diverso. Come spiegano gli sviluppatori, preferiscono essere trasparenti fin da ora piuttosto che alimentare aspettative che non potrebbero soddisfare.

Se vi interessa, trovate Solarpunk su Steam.