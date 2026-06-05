Marvel's Wolverine è il gioco più prenotato su PlayStation Store in molti paesi, meglio di COD: Modern Warfare 4

Negli Stati Uniti il gioco occupa il primo posto con la Digital Deluxe Edition e il terzo con la Standard Edition (ecco i dettagli sulle edizioni ), mentre Call of Duty: Modern Warfare 4 si colloca al secondo posto con la Vault Edition. Questo podio si ripete in diversi altri paesi chiave, tra cui Canada , Regno Unito, Italia , Germania e Spagna .

Un successo preannunciato?

Non mancano però alcune eccezioni. In Francia è Modern Warfare 4 a guidare la classifica, mentre in Giappone il primo posto è occupato da Ace Combat 8: Wings of Theve Deluxe Edition, seguito da Onimusha: Way of the Sword e Powerful Pro Baseball 2026-2027 - Powerful Edition, tutti titoli che stanno registrando ottime performance anche in altri territori.

Naturalmente, la classifica dei preorder non rappresenta un indicatore definitivo del successo commerciale di un gioco, né garantisce risultati positivi al lancio. Tuttavia, resta un segnale significativo dell'interesse del pubblico e della forza del brand, soprattutto in vista dell'uscita di una delle esclusive PS5 più attese dell'anno.