Aperti i preordini di Marvel's Wolverine: svelati bonus, edizioni e prezzi della nuova esclusiva PS5

Sarà possibile acquistare il gioco in formato fisico al prezzo di 79,99 euro per l'edizione standard tramite PlayStation Direct e i rivenditori partecipanti e in formato digitale tramite il PlayStation Store. Il pre-ordine garantisce i seguenti bonus:

Con la presentazione allo State of Play di ieri dedicata a Marvel's Wolverine di ieri, Insomniac Games e Sony hanno dato inizio anche ai preordini della nuova attesa esclusiva PS5 in arrivo nei negozi il prossimo 15 settembre .

Niente Collector's Edition

Oltre alla Standard Edition, è disponibile anche la Digital Deluxe Edition sul PlayStation Store al prezzo di 89,99 euro. Chi ha già acquistato il gioco base può fare l'upgrade a questa versione per 10 euro.

Include il gioco base in formato digitale e una serie di contenuti aggiuntivi:

Tutti i bonus pre‑ordine

5 costumi esclusivi: Incredibile Selvaggio Era di Apocalisse Caccia notturna Pelle moderna

5 artigli esclusivi: Artigli levigati Artigli a lame cave Artigli spessi Artigli seghettati Artigli acuminati

3 punti tecnica aggiuntivi

Se speravate di poter sfoggiare in libreria una ricca Collector's Edition, rimarrete delusi: Insomniac Games ha confermato su X che non c'è alcun piano per un'edizione per collezionisti e che il gioco verrà distribuito solo nei già citati formati standard e Digital Deluxe. Allo stesso modo per il momento non sono in programma dei DualSense o dei bundle di PS5 a tema Marvel's Wolverine.