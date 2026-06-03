Aperti i preordini di Marvel's Wolverine: svelati bonus, edizioni e prezzi della nuova esclusiva PS5

Con la presentazione allo State of Play di ieri dedicata a Marvel's Wolverine di ieri, Insomniac Games e Sony hanno dato inizio anche ai preordini della nuova attesa esclusiva PS5 in arrivo nei negozi il prossimo 15 settembre.
Sarà possibile acquistare il gioco in formato fisico al prezzo di 79,99 euro per l'edizione standard tramite PlayStation Direct e i rivenditori partecipanti e in formato digitale tramite il PlayStation Store. Il pre-ordine garantisce i seguenti bonus:
- Costume accesso anticipato: marrone classico
- Artigli accesso anticipato: artigli riflettenti
- 1 punto tecnica aggiuntivo
- 4 avatar PlayStation
Niente Collector's Edition
Oltre alla Standard Edition, è disponibile anche la Digital Deluxe Edition sul PlayStation Store al prezzo di 89,99 euro. Chi ha già acquistato il gioco base può fare l'upgrade a questa versione per 10 euro.
Include il gioco base in formato digitale e una serie di contenuti aggiuntivi:
- Tutti i bonus pre‑ordine
- 5 costumi esclusivi:
- Incredibile
- Selvaggio
- Era di Apocalisse
- Caccia notturna
- Pelle moderna
- 5 artigli esclusivi:
- Artigli levigati
- Artigli a lame cave
- Artigli spessi
- Artigli seghettati
- Artigli acuminati
- 3 punti tecnica aggiuntivi
Se speravate di poter sfoggiare in libreria una ricca Collector's Edition, rimarrete delusi: Insomniac Games ha confermato su X che non c'è alcun piano per un'edizione per collezionisti e che il gioco verrà distribuito solo nei già citati formati standard e Digital Deluxe. Allo stesso modo per il momento non sono in programma dei DualSense o dei bundle di PS5 a tema Marvel's Wolverine.
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