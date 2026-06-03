JoJo's Bizarre Adventure: Eyes of Heaven R classificato in Brasile, presto l'annuncio della remaster?

Il picchiaduro originale, JoJo's Bizarre Adventure: Eyes of Heaven è stato pubblicato su PS3 e PS4 in Giappone nel 2015, mentre è arrivato nei nostri lidi nel 2016 e solo per PS4.

Il Ministry of Justice and Public Security, l'ente di classificazione del Brasile, poche ore fa ha aggiunto al suo database JoJo's Bizarre Adventure: Eyes of Heaven R per PS5, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch e Switch 2 , probabilmente anticipando l'annuncio ufficiale da parte di Bandai Namco.

Annuncio nei prossimi giorni di Summer Game Fest?

La presenza della "R" nel titolo suggerisce una versione rimasterizzata e ampliata, sulla scia di JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R del 2022, che rispetto all'edizione PS3 offriva un roster più ampio, modifiche al gameplay e al bilanciamento, nuove modalità, un comparto grafico migliorato e altre rifiniture.

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La classificazione è un passaggio obbligatorio prima della pubblicazione e non è raro che un gioco compaia negli archivi degli enti regolatori prima dell'annuncio ufficiale, rivelando in anticipo i piani del publisher. Potremmo trovarci davanti a un caso simile, anche se per averne conferma servirà attendere una comunicazione da parte di Bandai Namco.

Considerando che siamo nel pieno della settimana del Summer Game Fest, non è escluso che la presentazione possa arrivare molto presto, magari in uno dei vari eventi previsti nei prossimi giorni.