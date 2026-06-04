Control Resonant: svelati i requisiti PC, basteranno anche configurazioni non recentissime

Per la configurazione consigliata, lo studio richiede infatti una GeForce RTX 3070 oppure una Radeon RX 6700 XT, GPU lanciate rispettivamente nel 2020 e nel 2021. Si tratta di modelli ormai appartenenti a generazioni precedenti e dotati di una quantità di memoria video che oggi viene spesso considerata limitata, soprattutto nel caso della RTX 3070, che dispone di 8 GB di VRAM.

In vista dell'uscita di Control Resonant , prevista per il 24 settembre, Remedy Entertainment ha diffuso i requisiti minimi e consigliati per la versione PC del gioco. Le specifiche indicate non sembrano particolarmente elevate per gli standard attuali, soprattutto sul fronte della scheda video.

Le configurazioni

I requisiti minimi prevedono invece un processore Intel Core i5-8500 o equivalente AMD, 16 GB di RAM, una GeForce GTX 1070 o una Radeon RX 5600 XT e 100 GB di spazio libero su SSD. Per la configurazione consigliata sono richiesti un AMD Ryzen 7 3700X o una CPU equivalente Intel, sempre 16 GB di RAM, una RTX 3070 o una RX 6700 XT e 100 GB di spazio su SSD. In entrambi i casi sarà necessario utilizzare Windows 10 o Windows 11 a 64 bit.

Vediamo il riepilogo delle configurazioni:



Requisiti minimi Sistema operativo: Windows 10 / 11 (64 bit richiesto) Processore: Intel Core i5-8500 o equivalente AMD Memoria: 16 GB di RAM Scheda video: GeForce GTX 1070 / Radeon RX 5600 XT Archiviazione: SSD da 100 GB

Requisiti consigliati Sistema operativo: Windows 10 / 11 (64 bit richiesto) Processore: AMD Ryzen 7 3700X o equivalente Intel Memoria: 16 GB di RAM Scheda video: GeForce RTX 3070 / Radeon RX 6700 XT Archiviazione: SSD da 100 GB



Resta però un elemento importante ancora da chiarire: Remedy non ha specificato quale livello di prestazioni sia associato a queste configurazioni. Al momento non è noto se i requisiti consigliati siano riferiti al gioco in 1080p, 1440p o con impostazioni grafiche particolari. Lo studio ha precisato che ulteriori dettagli arriveranno più vicino al lancio, compresi i requisiti per risoluzioni più elevate e per funzionalità avanzate come il ray tracing, tecnologia che aveva contribuito a distinguere il primo Control dal punto di vista tecnico.

Control Resonant arriverà inoltre in un periodo particolarmente affollato per il mercato videoludico. Nel corso di settembre sono attesi anche titoli di rilievo come Marvel's Wolverine, Onimusha: Way of the Sword e Silent Hill: Townfall, rendendo il mese uno dei più ricchi dell'anno per le nuove uscite.