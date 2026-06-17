Futuri giochi della serie Control dipendono da quanto bene farà Resonant, dice Remedy

Ci sarà però spazio per nuovi titoli? Remedy Entertainment, parlando con Insider Gaming, ha commentato la questione.

Il 24 settembre, una data molto affollata, sarà pubblicato Control Resonant , il terzo titolo dell'IP sci-fi di Remedy Entertainment, nata nel 2019 con Control e lo scorso anno con lo sfortunato titolo multigiocatore FBC Firebreak.

Il futuro dopo Control Resonant

La testata ha parlato con Elmeri Raitanen, Art Director, che ha spiegato come Control Resonant fosse stato pensato sin dall'inizio, in quanto "è sempre stato il piano" passare da Jesse - protagonista del primo gioco - a Dylan, fratello di Jesse e personaggio che controlleremo in Resonant.

Inoltre, è stato fatto notare che a differenza di Alan Wake e Max Payne, Control non ha il nome della protagonista nel titolo. Control è "un mondo nel quale conta prima di tutto il design", nel quale la costruzione del contesto e della storia hanno la precedenza su uno specifico narratore o su uno specifico punto di vista. Nel 2019 era il momento della storia di Jesse, ora di Dylan: un modo per esplorare l'altro lato della "moneta dei fratelli Faden".

Una moneta ha solo due lati, però, quindi cosa accadrà dopo? Ci sono già piani per ciò che verrà? Raitanen ha affermato che "è sempre stato il piano" andare oltre Resonant, ma che dobbiamo sperare che il gioco "faccia bene" così da poter "realizzare ancora più storie nell'universo di Control". Il team mira a costruire un "franchise a lungo termine": FBC Firebreak, pur avendo fallito, dimostra questa intenzione in qualità di spin-off.

Ciò che resta da capire è quale sia il livello di successo necessario sul breve e lungo termine per assicurare nuovi capitoli. Se siete fan della serie, l'unica soluzione è comprare il gioco. Vi lasciamo infine al nostro approfondimento dedicato a Remedy e Control Resonant: rompere le regole per non perdere sé stessi.