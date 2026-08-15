Crimson Desert si aggiorna con l'update 1.18.00, scopriamo le novità

Un aggiornamento privo di nuovi contenuti ma comunque ricco dal punto di vista delle correzioni e delle modifiche: introduce nuove voci al sistema della conoscenza, nuove opzioni per i comandi e una lunga serie di correzioni a missioni, interfaccia, grafica e gameplay.

Pearl Abyss ha pubblicato la nuova patch 1.18.00 di Crimson Desert , ora disponibile su tutte le piattaforme.

Nuova categoria di conoscenza Missioni, ottimizzazioni e altre modifiche

La novità principale riguarda l'aggiunta della categoria di conoscenza "Missioni", suddivisa in otto sottocategorie che includono missioni principali, di fazione, indagine, ricerca, vita quotidiana, guida, registri dell'Archivio e costellazioni. Alcune voci verranno assegnate retroattivamente ai giocatori che hanno già completato le missioni corrispondenti.

Contestualmente, la risorsa richiesta per la ricerca è stata modificata: ora servono i fondi dell'Accampamento anziché l'argento. Miglioramenti anche alla Stalla, dove ora è possibile equipaggiare direttamente gli equipaggiamenti per cavalli, e alla raccolta degli animali, che permette di ottenere conoscenza senza doverli uccidere.

Sul fronte delle missioni, la patch corregge vari problemi che impedivano la progressione o causavano comportamenti anomali di PNG e oggetti, come la statua pensierosa del Tempio di Jijeong o la richiesta "Sconfiggi i nemici attorno alla baita". Sistemata anche la missione del Capitolo 4 legata alla "Pentola misteriosa", ora completabile utilizzando Palmo potente: Trasferimento.

Ci sono modifiche anche per i comandi, con l'introduzione di tre modalità per la rotazione della visuale fissa: Manuale, Semiautomatica e Automatica. Risolti inoltre problemi di aggancio dei bersagli a distanza e anomalie del menu rapido.

Numerose correzioni anche per quanto riguarda il comparto tecnico: stabilizzati gli effetti di illuminazione negli interni, eliminati tremolii della visuale con FPS bassi e risolti problemi di rendering con FSR Frame Generation e XeSS su alcune GPU di fascia bassa, tra cui la GTX 1060. Migliorata anche la mappa, ora più chiara nel distinguere le aree rivelate tramite campana da quelle esplorate manualmente. Chiudono l'aggiornamento vari fix alla localizzazione, ai lavoratori, alle animazioni delle cavalcature e ad alcune situazioni che potevano bloccare la progressione o causare crash inattesi.