Il DLC di Crimson Desert è previsto per il 2026 e Pearl Abyss è "aperta" a dei seguiti

Pearl Abyss ha reso disponibile un nuovo rapporto finanziario per il più recente trimestre fiscale e ha così svelato una serie di dettagli su Crimson Desert.
Si è parlato del DLC, della versione Nintendo Switch 2 e di possibili seguiti.
Il commento su DLC di Crimson Desert
Prima di tutto, si è parlato del nuovo contenuto aggiuntivo previsto per il GDR: "Attualmente stiamo sviluppando il primo DLC con l'obiettivo di offrire una nuova esperienza di gioco, puntando a un'uscita entro quest'anno. I dettagli relativi alla sua struttura, al prezzo e alle tempistiche esatte di pubblicazione saranno condivisi nel corso del terzo trimestre."
"Si prega di notare che i piani riguardanti il numero totale di DLC e la loro cadenza di uscita non sono ancora stati definiti, in quanto la nostra priorità principale è garantire la qualità e la riuscita esecuzione del primo DLC."
"I successivi rilasci di DLC e i piani operativi saranno determinati sulla base di una valutazione approfondita del feedback degli utenti, dei trend di vendita, delle risorse di sviluppo e della programmazione aziendale complessiva."
La possibilità di una modalità multigiocatore
Inoltre, il team ha commentato la possibilità di realizzare una modalità multigiocatore, spiegando le difficoltà: "Considerati il sistema di combattimento dinamico e la vasta struttura open world di Crimson Desert, c'è un notevole potenziale di espansione verso modalità multiplayer."
"Tuttavia, integrare le funzionalità multigiocatore è molto più complesso della semplice aggiunta di una nuova modalità di gioco; rappresenta un'importante sfida tecnica che richiede una valutazione approfondita dell'architettura dei server, del bilanciamento di gioco, della stabilità cross-platform e dei modelli operativi per i servizi live."
La versione Nintendo Switch 2 e un possibile seguito
Infine, Pearl Abyss ha dichiarato: "Stiamo facendo il possibile per rendere Crimson Desert disponibile su quante più piattaforme possibile. Tuttavia, l'espansione su nuove piattaforme non è un semplice porting diretto; il requisito fondamentale è garantire che la grafica del gioco, l'azione nei combattimenti e l'esperienza open world senza interruzioni siano pienamente preservate su ciascun dispositivo."
"Nel caso di Switch 2, sebbene sia necessaria un'ottimizzazione, il gioco è attualmente giocabile a livello base e sono in corso valutazioni tecniche per garantire l'ottimizzazione delle prestazioni e il rispetto dei nostri standard qualitativi. Anche se al momento è difficile confermare una finestra di lancio definitiva, stiamo lavorando puntando a un'uscita nella prima metà del 2027. Forniremo aggiornamenti attraverso i nostri canali ufficiali non appena i dettagli saranno definiti."
Parlando di un seguito, invece: "Crimson Desert non è un titolo isolato, ma una IP ammiraglia della nostra azienda concepita per una crescita e un'espansione a lungo termine. Di conseguenza, pur rimanendo aperti a varie possibilità - inclusi contenuti aggiuntivi, espansioni su altre piattaforme e sequel - la nostra priorità di sviluppo immediata è incentrata sui DLC di Crimson Desert e sui nostri prossimi progetti in cantiere", ha concluso lo studio.
In conclusione vi lasciamo alla nostra recensione di Crimson Desert.