Il DLC di Crimson Desert è previsto per il 2026 e Pearl Abyss è "aperta" a dei seguiti

Pearl Abyss ha reso disponibile un nuovo rapporto finanziario per il più recente trimestre fiscale e ha così svelato una serie di dettagli su Crimson Desert .

La versione Nintendo Switch 2 e un possibile seguito

Infine, Pearl Abyss ha dichiarato: "Stiamo facendo il possibile per rendere Crimson Desert disponibile su quante più piattaforme possibile. Tuttavia, l'espansione su nuove piattaforme non è un semplice porting diretto; il requisito fondamentale è garantire che la grafica del gioco, l'azione nei combattimenti e l'esperienza open world senza interruzioni siano pienamente preservate su ciascun dispositivo."

"Nel caso di Switch 2, sebbene sia necessaria un'ottimizzazione, il gioco è attualmente giocabile a livello base e sono in corso valutazioni tecniche per garantire l'ottimizzazione delle prestazioni e il rispetto dei nostri standard qualitativi. Anche se al momento è difficile confermare una finestra di lancio definitiva, stiamo lavorando puntando a un'uscita nella prima metà del 2027. Forniremo aggiornamenti attraverso i nostri canali ufficiali non appena i dettagli saranno definiti."

Parlando di un seguito, invece: "Crimson Desert non è un titolo isolato, ma una IP ammiraglia della nostra azienda concepita per una crescita e un'espansione a lungo termine. Di conseguenza, pur rimanendo aperti a varie possibilità - inclusi contenuti aggiuntivi, espansioni su altre piattaforme e sequel - la nostra priorità di sviluppo immediata è incentrata sui DLC di Crimson Desert e sui nostri prossimi progetti in cantiere", ha concluso lo studio.

In conclusione vi lasciamo alla nostra recensione di Crimson Desert.