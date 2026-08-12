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Il DLC di Crimson Desert è previsto per il 2026 e Pearl Abyss è "aperta" a dei seguiti

Gli autori di Crimson Desert hanno svelato nuovi dettagli riguardo al gioco di ruolo e ai piani futuri per il titolo. Ecco cosa abbiamo scoperto.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   12/08/2026
Il protagonista di Crimson Desert
Crimson Desert
Crimson Desert
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Pearl Abyss ha reso disponibile un nuovo rapporto finanziario per il più recente trimestre fiscale e ha così svelato una serie di dettagli su Crimson Desert.

Si è parlato del DLC, della versione Nintendo Switch 2 e di possibili seguiti.

Il commento su DLC di Crimson Desert

Prima di tutto, si è parlato del nuovo contenuto aggiuntivo previsto per il GDR: "Attualmente stiamo sviluppando il primo DLC con l'obiettivo di offrire una nuova esperienza di gioco, puntando a un'uscita entro quest'anno. I dettagli relativi alla sua struttura, al prezzo e alle tempistiche esatte di pubblicazione saranno condivisi nel corso del terzo trimestre."

"Si prega di notare che i piani riguardanti il numero totale di DLC e la loro cadenza di uscita non sono ancora stati definiti, in quanto la nostra priorità principale è garantire la qualità e la riuscita esecuzione del primo DLC."

"I successivi rilasci di DLC e i piani operativi saranno determinati sulla base di una valutazione approfondita del feedback degli utenti, dei trend di vendita, delle risorse di sviluppo e della programmazione aziendale complessiva."

La possibilità di una modalità multigiocatore

Inoltre, il team ha commentato la possibilità di realizzare una modalità multigiocatore, spiegando le difficoltà: "Considerati il sistema di combattimento dinamico e la vasta struttura open world di Crimson Desert, c'è un notevole potenziale di espansione verso modalità multiplayer."

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"Tuttavia, integrare le funzionalità multigiocatore è molto più complesso della semplice aggiunta di una nuova modalità di gioco; rappresenta un'importante sfida tecnica che richiede una valutazione approfondita dell'architettura dei server, del bilanciamento di gioco, della stabilità cross-platform e dei modelli operativi per i servizi live."

La versione Nintendo Switch 2 e un possibile seguito

Infine, Pearl Abyss ha dichiarato: "Stiamo facendo il possibile per rendere Crimson Desert disponibile su quante più piattaforme possibile. Tuttavia, l'espansione su nuove piattaforme non è un semplice porting diretto; il requisito fondamentale è garantire che la grafica del gioco, l'azione nei combattimenti e l'esperienza open world senza interruzioni siano pienamente preservate su ciascun dispositivo."

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"Nel caso di Switch 2, sebbene sia necessaria un'ottimizzazione, il gioco è attualmente giocabile a livello base e sono in corso valutazioni tecniche per garantire l'ottimizzazione delle prestazioni e il rispetto dei nostri standard qualitativi. Anche se al momento è difficile confermare una finestra di lancio definitiva, stiamo lavorando puntando a un'uscita nella prima metà del 2027. Forniremo aggiornamenti attraverso i nostri canali ufficiali non appena i dettagli saranno definiti."

Parlando di un seguito, invece: "Crimson Desert non è un titolo isolato, ma una IP ammiraglia della nostra azienda concepita per una crescita e un'espansione a lungo termine. Di conseguenza, pur rimanendo aperti a varie possibilità - inclusi contenuti aggiuntivi, espansioni su altre piattaforme e sequel - la nostra priorità di sviluppo immediata è incentrata sui DLC di Crimson Desert e sui nostri prossimi progetti in cantiere", ha concluso lo studio.

In conclusione vi lasciamo alla nostra recensione di Crimson Desert.

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