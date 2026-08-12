Bethesda sa bene che volete delle patch per TES IV: Oblivion Remastered

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered è disponibile finalmente anche su Nintendo Switch 2: giocare in mobilità nell'ampio mondo di TES non ha prezzo e questa versione include alcune ottimizzazioni non presenti in altre versioni.

Le parole di Bethesda sull'ottimizzazione di Oblivion Remastered

Bethesda ha dichiarato: "Abbiamo ascoltato il vostro feedback in cui ci chiedevate una patch aggiuntiva per Oblivion Remastered. La versione del gioco per Nintendo Switch 2 include una serie di ottimizzazioni che stiamo valutando di portare anche sulle altre piattaforme, e condivideremo ulteriori dettagli non appena possibile."

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Al momento non ci sono annunci su una specifica patch per The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, quindi non sappiamo se e quando arriveranno nuovi aggiornamenti, né quali potrebbero essere le ottimizzazioni incluse.

Il fatto però che Bethesda abbia confermato di essere a conoscenza dei desideri dei giocatori è già una buona premessa. Segnaliamo infine un video confronto che fa chiarezza su come gira su Nintendo Switch 2 The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered".