Bethesda sa bene che volete delle patch per TES IV: Oblivion Remastered

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered è disponibile finalmente anche su Nintendo Switch 2: giocare in mobilità nell'ampio mondo di TES non ha prezzo e questa versione include alcune ottimizzazioni non presenti in altre versioni.
Bethesda ha quindi commentato la questione, come potete vedere poco sotto.
Le parole di Bethesda sull'ottimizzazione di Oblivion Remastered
Bethesda ha dichiarato: "Abbiamo ascoltato il vostro feedback in cui ci chiedevate una patch aggiuntiva per Oblivion Remastered. La versione del gioco per Nintendo Switch 2 include una serie di ottimizzazioni che stiamo valutando di portare anche sulle altre piattaforme, e condivideremo ulteriori dettagli non appena possibile."
Al momento non ci sono annunci su una specifica patch per The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, quindi non sappiamo se e quando arriveranno nuovi aggiornamenti, né quali potrebbero essere le ottimizzazioni incluse.
Il fatto però che Bethesda abbia confermato di essere a conoscenza dei desideri dei giocatori è già una buona premessa. Segnaliamo infine un video confronto che fa chiarezza su come gira su Nintendo Switch 2 The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered".