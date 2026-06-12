The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered per Switch 2 è stato classificato dall’ESRB: la data di uscita è vicina?

In questo caso non parliamo di un titolo mai annunciato: la versione Switch 2 della remaster di Oblivion era stata confermata ufficialmente da Bethesda lo scorso febbraio , insieme alle conversioni di Fallout 4 e Indiana Jones e l'Antico Cerchio.

L' ESRB ha inserito nel proprio database The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered per Nintendo Switch 2 , nello specifico la Deluxe Edition. Un dettaglio che potrebbe suggerire che l'uscita del gioco non sia poi così lontana.

Novità durante la Gamescom o in futuro Direct?

La classificazione dell'ESRB è uno degli step obbligatori prima della pubblicazione, e spesso coincide con le fasi finali della preparazione al lancio. È quindi plausibile che Bethesda stia ultimando i preparativi prima di annunciare la data di uscita.

Resta però una domanda: perché non annunciarlo durante il Nintendo Direct della scorsa settimana? Una possibile risposta è la mole enorme di giochi e conversioni per Switch 2 presentati durante l'evento. Un calendario così affollato potrebbe aver convinto Bethesda a rimandare l'annuncio a un momento più tranquillo, così da garantirsi maggiore visibilità.

Ricordiamo che The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered è già disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S e rappresenta un remake grafico del celebre GDR del 2006, con texture migliorate, illuminazione rivista, caricamenti più rapidi e una serie di ottimizzazioni.