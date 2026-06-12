The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered per Switch 2 è stato classificato dall’ESRB: la data di uscita è vicina?

L'ESRB ha inserito nel proprio database The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered per Nintendo Switch 2, nello specifico la Deluxe Edition. Un dettaglio che potrebbe suggerire che l'uscita del gioco non sia poi così lontana.
In questo caso non parliamo di un titolo mai annunciato: la versione Switch 2 della remaster di Oblivion era stata confermata ufficialmente da Bethesda lo scorso febbraio, insieme alle conversioni di Fallout 4 e Indiana Jones e l'Antico Cerchio.
Novità durante la Gamescom o in futuro Direct?
La classificazione dell'ESRB è uno degli step obbligatori prima della pubblicazione, e spesso coincide con le fasi finali della preparazione al lancio. È quindi plausibile che Bethesda stia ultimando i preparativi prima di annunciare la data di uscita.
Resta però una domanda: perché non annunciarlo durante il Nintendo Direct della scorsa settimana? Una possibile risposta è la mole enorme di giochi e conversioni per Switch 2 presentati durante l'evento. Un calendario così affollato potrebbe aver convinto Bethesda a rimandare l'annuncio a un momento più tranquillo, così da garantirsi maggiore visibilità.
Ricordiamo che The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered è già disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S e rappresenta un remake grafico del celebre GDR del 2006, con texture migliorate, illuminazione rivista, caricamenti più rapidi e una serie di ottimizzazioni.
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