La carenza di memorie continua a pesare: Huawei costretta ad aumentare i prezzi dei suoi smartphone

Se nel primo trimestre del 2026 il mercato degli smartphone ha retto grazie alle scorte precedenti, nei prossimi mesi la situazione è destinata a cambiare. I produttori dovranno infatti procurarsi RAM ai prezzi attuali, mentre prima erano riusciti a contenere i danni grazie alle scorte ottenute prima della crisi, quando i prezzi erano ancora accessibili. Ebbene, Huawei è tra le principali aziende a dover aumentare inevitabilmente i prezzi dei suoi smartphone.

A confermare l'aumento dei prezzi è stata proprio Huawei. I nuovi listini entreranno in vigore dal primo luglio e rappresentano, come prevedibile, una misura pensata per "attenuare la crescente pressione sui costi". L'adeguamento dei prezzi interesserà principalmente gli smartphone, ma anche altri prodotti come i tablet . Anche Lenovo seguirà la stessa direzione, anche se al momento non ha ancora comunicato una data precisa.

Una situazione complessa

Come vi abbiamo anticipato, nel primo trimestre sono stati prodotti circa 284 milioni di smartphone, con un calo dell'1,7% rispetto allo scorso anno, un dato comunque contenuto e non particolarmente significativo. Tuttavia, secondo TrendForce la situazione è destinata a cambiare. In base ai dati condivisi, i primi tre posti in classifica sono occupati da Samsung, Apple e Oppo.

Seguono Xiaomi e Vivo che, insieme a Huawei, stanno risentendo maggiormente dell'aumento dei costi delle memorie. Nel frattempo, l'azienda starebbe lavorando a sei smartphone della serie Mate di fascia alta, che dovrebbero essere presentati tra settembre e ottobre 2026. È quindi probabile che questi modelli arrivino sul mercato con prezzi più elevati. Stando alle informazioni trapelate, la gamma includerà quattro smartphone tradizionali e due modelli pieghevoli.