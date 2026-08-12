Batterie sempre più impressionanti: Honor punta ai 12.000 mAh

Sempre più smartphone stanno adottando batterie dalla capacità ancora più elevata, capaci di garantire un'autonomia impressionante e un'esperienza d'uso praticamente senza interruzioni, soprattutto quando ci si trova fuori casa e non si ha la possibilità di ricaricare il dispositivo. È il caso di Honor che, sebbene le indiscrezioni relative al futuro Honor Power 3 parlino di una possibile batteria da 10.000 mAh, starebbe valutando una soluzione ancora più ambiziosa. Ovviamente, come sempre, si tratta di informazioni da prendere con la dovuta cautela, in attesa di conferme o smentite ufficiali.

Un progetto ambizioso Secondo quanto riportato dal leaker Digital Chat Station, Honor starebbe lavorando da diverso tempo a una batteria da ben 12.000 mAh. Non si tratta di una fase iniziale, anzi, il progetto sarebbe già in produzione di prova. È bene precisare che la capacità effettiva, ovvero quella nominale, dovrebbe essere di circa 11.790 mAh, ma si tratterebbe comunque di un ulteriore traguardo ottenuto dall'azienda. Si parla perfino di una possibile batteria da 14.000 mAh, un valore decisamente impressionante per uno smartphone, ma al momento le informazioni al riguardo sono ancora troppo scarse e poco dettagliate per poter approfondire l'argomento. Uno smartphone Honor Non sono stati specificati i modelli che adotteranno questa batteria, ma potrebbe trattarsi della famiglia Honor Win2. In ogni caso, è innegabile che sempre più produttori stiano adottando batterie dalla capacità sempre maggiore. In questo scenario, le batterie al silicio-carbonio hanno avuto un impatto significativo, offrendo diversi vantaggi rispetto alle tradizionali batterie, tra cui una migliore autonomia e, in alcuni casi, tempi di ricarica più rapidi. Ricordiamo che già in Cina è stato presentato il modello X80 Pro Max, con una batteria da ben 11.000 mAh.