Nuovo record per Google: oltre un miliardo di utenti mensili per Gemini

Google festeggia un nuovo importante traguardo: Gemini ha infatti raggiunto la soglia di un miliardo di utenti attivi mensili, confermando la crescente diffusione del chatbot tra gli utenti.

È tempo di nuovi traguardi per Google, che ha appena superato la soglia di un miliardo di utenti attivi mensili su Gemini. Ad annunciarlo è stato proprio il CEO Sundar Pichai, con un post pubblicato su X. Proprio di recente, tra l'altro, anche OpenAI ha festeggiato lo stesso importante traguardo, rendendo la competizione tra le due piattaforme ancora più serrata. Vediamo meglio i dettagli.

Oltre 150 milioni di immagini al giorno Come anticipato, Google ha annunciato la notizia con un post su X. Per l'occasione, sono state svelate anche alcune statistiche per quanto riguarda l'utilizzo di Gemini. Nello specifico, il 63% degli utenti utilizza la modalità vocale, mentre un'interazione su cinque utilizza la videocamera o la condivisione dello schermo. Anche un buon numero di studenti utilizza Gemini, con il 38% delle loro richieste scolastiche che include un allegato. Inoltre, gli utenti usano Gemini per generare oltre 150 milioni di foto ogni giorno. Queste statistiche sono strettamente legate all'app, quindi non riguardano le funzioni IA integrate con gli altri prodotti Google. Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post Anche la presenza su iOS è particolarmente significativa, considerando che la piattaforma ha superato la soglia dei 100 milioni di utenti attivi. Nel frattempo, lo ricordiamo, proprio oggi si terrà l'evento di Google, durante il quale verranno annunciate diverse novità, dalle nuove funzioni basate su Gemini fino ai nuovi dispositivi della gamma Pixel 11, e non solo.