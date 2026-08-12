Helldivers 2 arriva su PlayStation Plus Extra e Premium in concomitanza con l'aggiornamento "Devoid of Liberty"

Arrowhead Game Studios ha annunciato l'ingresso di Helldivers 2 all'interno del catalogo PlayStation Plus per gli iscritti ai piani Extra e Premium , accompagnando la novità con il lancio dell'aggiornamento gratuito denominato Devoid of Liberty . Quest'ultimo introduce una nuova area, definita "il Vuoto", legata all'avanzata della fazione degli Illuminati. A introdurre lo scenario è intervenuta Katherine Baskin, Social Media and Community Manager dello studio: "Abbiamo guardato il Vuoto espandersi attraverso la galassia per troppo tempo. La minaccia posta alla nostra Libertà è troppo grande e non possiamo più restare a guardare mentre gli Illuminati guadagnano terreno. [...] Dobbiamo avventurarci nel loro abisso infestato, il Vuoto, e liberarlo per riportarlo sotto il controllo della Super Terra".

Il Vuoto

Dal punto di vista del gameplay, le operazioni all'interno del Vuoto si svolgeranno su pianeti che presentano mutazioni ambientali permanenti. I giocatori avranno a disposizione nuovi obiettivi primari, come la distruzione di guglie e portali degli Illuminati o il recupero di dati sensibili, affiancati da incarichi secondari che includono l'estrazione di materiali di ricerca e la possibilità di sbloccare una zona di estrazione alternativa per velocizzare l'evacuazione della squadra.

Un soldato pronto ad affrontare il Vuoto

Sul fronte dei nemici, l'aggiornamento introduce due nuove creature mutanti: il Wretch, un nemico rapido capace di schivare i contrattacchi e sopraffare le difese dei giocatori, e il Crusher, un'unità corazzata che infligge ingenti danni e possiede abilità rigenerative.

Per fronteggiare queste minacce, Arrowhead ha ampliato le opzioni di progressione e di supporto. Il limite di livello massimo è stato innalzato a 300, introducendo nuovi titoli per i giocatori. Inoltre, durante le missioni sarà ora possibile ricevere il supporto dei plotoni SEAF: truppe alleate controllate dall'intelligenza artificiale che arriveranno tramite navicelle da sbarco. Questi soldati combatteranno al fianco degli utenti, forniranno cure mediche tramite stimolanti e reagiranno alle emote dei giocatori, come saluti e strette di mano.

Infine, lo studio ha lanciato una nuova sfida collettiva per la community: i giocatori di tutto il mondo avranno tempo fino al 18 agosto per eliminare 500 milioni di nemici. Il completamento dell'obiettivo sbloccherà quattro avatar a tema Helldivers per i profili PlayStation.