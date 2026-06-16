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Helldivers 2 riceve il grosso aggiornamento 6.3.0 che migliora ordini e campagne galattiche

Helldivers 2 continua la sua evoluzione e ha ricevuto nelle ore scorso anche l'update 6.3.0 che introduce maggiore controllo e contesto sulla guerra galattica e altre novità.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   16/06/2026
Soldati di Helldivers 2
Helldivers 2
Helldivers 2
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Arrowhead Studios ha pubblicato il grosso aggiornamento 6.3.0 per Helldivers 2, che va a migliorare numerosi aspetti del gioco, dagli ordini maggiori alle campagne galattiche, oltre a introdurre nuovi contenuti come un nuovo bioma e alcune modifiche.

Il nuovo aggiornamento 6.3.0 rientra in Machinery of Oppression e va a colpire alcuni aspetti molto importanti del gioco, andando ad applicare dei cambiamenti che erano particolarmente attesi dalla community, modificando alcuni aspetti delle iniziative di maggiore impatto, in seguito anche alla valanga di recensioni negative su Steam da parte degli utenti.

Questi cambiamenti rientrano in quello che Arrowhead ha definito "la nuova evoluzione degli ordini maggiori", dando ai giocatori maggiori informazioni e controllo sull'andamento delle campagne e degli eventi.

Tante novità interessanti

Un elemento fondamentale di questo aggiornamento è l'introduzione del terminale Control Center: i giocatori possono ora ottenere maggiori informazioni e contesto sulle campagne in corso e sugli ordini maggiori che vengono introdotti in queste.

Ogni campagna avrà una sua ricompensa potenziale, nel caso in cui sia raggiunta la vittoria nella maggior parte degli ordini all'interno di questa.

Il terminale funzionerà anche come archivio, consentendo di recuperare tutti gli eventi accaduti nel gioco e tenendo dunque traccia dell'andamento della storia e della guerra narrate in Helldivers 2.

Il film di Helldivers con Jason Momoa presto entrerà in pre-produzione Il film di Helldivers con Jason Momoa presto entrerà in pre-produzione

Per il resto, è stato introdotto il nuovo bioma che rappresenta la foresta in autunno, oltre a una grande quantità di elementi che vanno a modificare il bilanciamento del gioco per quanto riguarda equipaggiamenti e armi.

Qualche settimana fa abbiamo visto l'arrivo dell'aggiornamento 6.2.5 di Helldivers 2 con DLSS e FSR per PC, PS5 e Xbox.

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