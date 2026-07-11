Helldivers 2 dichiara guerra ai cheater con nuove misure per proteggere l'economia di gioco

La novità riguarda in particolare il sistema dei Super Crediti , la valuta premium del titolo ottenibile sia giocando che tramite l'esborso di soldi reali. Sono usati per sbloccare i Titoli di Guerra con armi, armature e Stratagemmi, offrendo dunque un vantaggio reale. In passato questa valuta è stata presa di mira da exploit e automazioni che permettono di accumulare crediti a ritmi impossibili per un giocatore reale.

Tramite un post su Steam, il team di Arrowhead Games Studio ha annunciato di aver preso nuove misure per contrastare i cheater , con l'obiettivo di tutelare l'economia interna di Helldivers 2 e rendere più equa la progressione dei giocatori.

La Super Terra è pronta a esiliare chi bara

Secondo lo studio, i comportamenti scorretti sono stati tra i temi più segnalati dalla community sin dal lancio. Per questo motivo sono stati introdotti nuovi strumenti di monitoraggio capaci di individuare attività "sospette" legate all'ottenimento dei Super Crediti. Chi accumulerà valuta a una velocità irragionevole, superiore ai valori massimi registrati dai giocatori legittimi, verrà intercettato e bloccato.

Arrowhead precisa che le nuove misure non avranno alcun impatto sui giocatori onesti: chi ottiene crediti completando missioni, liberando pianeti, saccheggiando bunker o giocando per lunghe sessioni non noterà alcuna differenza. L'intervento è mirato esclusivamente a bot, duplicatori e utenti che sfruttano exploit per alterare l'economia del gioco.

L'obiettivo è duplice: fermare i cheater prima che danneggino il sistema di progressione e mantenere significativo il valore delle ricompense ottenute onestamente. Le nuove protezioni verranno estese anche alle altre valute del gioco, incluse Medaglie, Campioni e Requisizioni. Arrowhead definisce il cambiamento "una vittoria per la community", sottolineando che un'economia più sana garantisce che i Super Crediti guadagnati con impegno restino sempre degni di essere conquistati.