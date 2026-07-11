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Marvel Tokon: Fighting Souls presenta la Episode Mode, con cinque storie scritte da Kieron Gillen

Arc System Works svela la Episode Mode di Marvel Tokon: Fighting Souls, cinque storie dedicate ai personaggi Marvel e scritte da Kieron Gillen, autore di fumetti come The Wicked + The Divine, DIE e Darth Vader.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   11/07/2026
Spider-Man in Marvel Tokon: Fighting Souls
Marvel Tokon: Fighting Souls
Marvel Tokon: Fighting Souls
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Tramite un post pubblicato su X, Arc System Works ha presentato la Episode Mode di Marvel Tokon: Fighting Souls, ovvero la modalità storia single player del nuovo picchiaduro in arrivo su PS5 e PC.

Questa modalità seguirà cinque storie differenti e autonome, ognuna dedicata a un gruppo specifico di eroi e antagonisti dell'universo Marvel alle prese con la minaccia rappresentata dal Campione. Ogni episodio è "portato in vita da artisti differenti" e scritto da Kieron Gillen (autore di The Wicked + The Divine, DIE, Young Avengers, Darth Vader), una delle penne più influenti del fumetto americano.

Un piccolo assaggio in un trailer

L'annuncio è stato accompagnato da un breve trailer, al momento disponibile solo nel post su X che trovate qui sotto (o a questo link se non riuscite a visualizzarlo correttamente), che offre un'anteprima della Episode Mode, caratterizzata da un mix di combattimenti e sequenze cinematografiche realizzate con uno stile che richiama quello dei fumetti.

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Le novità non finiscono qui: gli sviluppatori hanno promesso un approfondimento dedicato a ciascuna delle cinque storie nei prossimi giorni. Inoltre, Marvel Tokon: Fighting Souls sarà tra i giochi che PlayStation porterà al San Diego Comic-Con 2026, in programma dal 23 al 26 luglio, insieme a God of War Laufey e Marvel's Wolverine. Infine, ricordiamo che il debutto nei negozi è fissato per il 6 agosto su PS5 e PC.

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