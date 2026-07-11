Marvel Tokon: Fighting Souls presenta la Episode Mode, con cinque storie scritte da Kieron Gillen

Questa modalità seguirà cinque storie differenti e autonome, ognuna dedicata a un gruppo specifico di eroi e antagonisti dell'universo Marvel alle prese con la minaccia rappresentata dal Campione. Ogni episodio è "portato in vita da artisti differenti" e scritto da Kieron Gillen (autore di The Wicked + The Divine, DIE, Young Avengers, Darth Vader), una delle penne più influenti del fumetto americano.

Tramite un post pubblicato su X, Arc System Works ha presentato la Episode Mode di Marvel Tokon: Fighting Souls , ovvero la modalità storia single player del nuovo picchiaduro in arrivo su PS5 e PC.

Un piccolo assaggio in un trailer

L'annuncio è stato accompagnato da un breve trailer, al momento disponibile solo nel post su X che trovate qui sotto (o a questo link se non riuscite a visualizzarlo correttamente), che offre un'anteprima della Episode Mode, caratterizzata da un mix di combattimenti e sequenze cinematografiche realizzate con uno stile che richiama quello dei fumetti.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Le novità non finiscono qui: gli sviluppatori hanno promesso un approfondimento dedicato a ciascuna delle cinque storie nei prossimi giorni. Inoltre, Marvel Tokon: Fighting Souls sarà tra i giochi che PlayStation porterà al San Diego Comic-Con 2026, in programma dal 23 al 26 luglio, insieme a God of War Laufey e Marvel's Wolverine. Infine, ricordiamo che il debutto nei negozi è fissato per il 6 agosto su PS5 e PC.