Marvel Tokon: Fighting Souls presenta la Episode Mode, con cinque storie scritte da Kieron Gillen

Tramite un post pubblicato su X, Arc System Works ha presentato la Episode Mode di Marvel Tokon: Fighting Souls, ovvero la modalità storia single player del nuovo picchiaduro in arrivo su PS5 e PC.
Questa modalità seguirà cinque storie differenti e autonome, ognuna dedicata a un gruppo specifico di eroi e antagonisti dell'universo Marvel alle prese con la minaccia rappresentata dal Campione. Ogni episodio è "portato in vita da artisti differenti" e scritto da Kieron Gillen (autore di The Wicked + The Divine, DIE, Young Avengers, Darth Vader), una delle penne più influenti del fumetto americano.
Un piccolo assaggio in un trailer
L'annuncio è stato accompagnato da un breve trailer, al momento disponibile solo nel post su X che trovate qui sotto (o a questo link se non riuscite a visualizzarlo correttamente), che offre un'anteprima della Episode Mode, caratterizzata da un mix di combattimenti e sequenze cinematografiche realizzate con uno stile che richiama quello dei fumetti.
Le novità non finiscono qui: gli sviluppatori hanno promesso un approfondimento dedicato a ciascuna delle cinque storie nei prossimi giorni. Inoltre, Marvel Tokon: Fighting Souls sarà tra i giochi che PlayStation porterà al San Diego Comic-Con 2026, in programma dal 23 al 26 luglio, insieme a God of War Laufey e Marvel's Wolverine. Infine, ricordiamo che il debutto nei negozi è fissato per il 6 agosto su PS5 e PC.