Cancellare l'abbonamento a PS Plus per spingere Sony a ripensarci potrebbe non bastare

La strategia attuata da alcuni utenti in questi giorni, ovverosia cancellare l'abbonamento a PlayStation Plus per spingere Sony a fare dietrofront in merito alla scelta di abbandonare i dischi dal 2028, potrebbe non bastare.

"Capisco i fan dei supporti fisici, ma Sony non farà marcia indietro su questa decisione", ha spiegato l'analista Serkan Toto. "Naturalmente sapevano quale sarebbe stata la reazione online e ora stanno semplicemente aspettando che questa tempesta passi."

"Sony conta oltre 120 milioni di utenti PlayStation attivi e circa 50 milioni di persone sono abbonate a PlayStation Plus. Come esperimento mentale, immaginiamo che 500.000 utenti annullino l'abbonamento per protesta: si tratterebbe appena dell'1% di quel business, una cifra ovviamente insufficiente per spingere l'azienda a riconsiderare la propria strategia."

"Il digitale è semplicemente troppo redditizio", ha aggiunto infine Toto, visto che rispetto al fisico vengono eliminati tantissimi costi produttivi e i margini degli intermediari: a fronte di un dato simile non c'è protesta che tenga, evidentemente.