La petizione per "non uccidere i dischi" rivolta a Sony vola già oltre le 100.000 firme

L'annuncio di Sony sull'abbandono dei supporti fisici per PlayStation ha scatenato veementi proteste in giro per l'internet, e non potevano mancare anche le consuete petizioni: tra queste, la petizione "non uccidere i dischi", rivolta a Sony , sta riscuotendo particolare successo e ha velocemente superato le 100.000 firme .

Si vola oltre le 110.000 firme in poche ore

Al momento, si contano oltre 111.000 "firme verificate", che secondo l'organizzazione di Change.org dovrebbero corrispondere a utenti unici che hanno effettivamente firmato la petizione segnalando i propri dati come nome, cognome, residenza e indirizzo email.

Questo dimostra, ancora una volta, come l'argomento sia particolarmente sentito dagli utenti e che il formato fisico sia un'opzione che, sebbene diventata secondaria in questi anni, risulta ancora fondamentale per molti.

Ovviamente non è affatto detto che queste iniziative da parte degli utenti possano portare a un qualche ripensamento da parte di Sony, anzi sembra che la decisione sia abbastanza irrevocabile, considerando che la compagnia ha anche iniziato a riallocare le risorse destinate alla pubblicazione dei dischi in altre attività dell'industria.

Tuttavia, resta un'importante dimostrazione da parte dell'utenza, che sta portando avanti una notevole battaglia contro questa decisione. Per quanto riguarda l'annuncio di Sony, è probabile che questo serva anche a introdurre una PS6 solo digitale, e fare in modo che il pubblico sia già abituato a questo standard per quando arriverà la nuova generazione di console.