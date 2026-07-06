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La petizione per "non uccidere i dischi" rivolta a Sony vola già oltre le 100.000 firme

Una delle prime petizioni contro la decisione di Sony di abbandonare il formato fisico per i giochi su PlayStation sta già raggiungendo una notevole quota di firme registrate.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   06/07/2026
PS5 e disco

L'annuncio di Sony sull'abbandono dei supporti fisici per PlayStation ha scatenato veementi proteste in giro per l'internet, e non potevano mancare anche le consuete petizioni: tra queste, la petizione "non uccidere i dischi", rivolta a Sony, sta riscuotendo particolare successo e ha velocemente superato le 100.000 firme.

Si tratta solo di una delle prime petizioni che gli utenti hanno prontamente organizzato quantomeno per far presente la propria posizione assolutamente contraria alla decisione di Sony di non far uscire più i giochi per PlayStation su disco dal 2028, optando esclusivamente sulle uscite in digitale.

Come possiamo vedere, la petizione "Don't Kill the Disc: tell Sony to keep physical PlayStation Games", ovvero specificamente dedicata a "dire a Sony di mantenere i giochi PlayStation su supporto fisico" sta ricevendo notevoli risposte.

Si vola oltre le 110.000 firme in poche ore

Al momento, si contano oltre 111.000 "firme verificate", che secondo l'organizzazione di Change.org dovrebbero corrispondere a utenti unici che hanno effettivamente firmato la petizione segnalando i propri dati come nome, cognome, residenza e indirizzo email.

Questo dimostra, ancora una volta, come l'argomento sia particolarmente sentito dagli utenti e che il formato fisico sia un'opzione che, sebbene diventata secondaria in questi anni, risulta ancora fondamentale per molti.

Cara PlayStation, il problema non è dire addio ai dischi, ma cosa riceveremo in cambio Cara PlayStation, il problema non è dire addio ai dischi, ma cosa riceveremo in cambio

Ovviamente non è affatto detto che queste iniziative da parte degli utenti possano portare a un qualche ripensamento da parte di Sony, anzi sembra che la decisione sia abbastanza irrevocabile, considerando che la compagnia ha anche iniziato a riallocare le risorse destinate alla pubblicazione dei dischi in altre attività dell'industria.

Tuttavia, resta un'importante dimostrazione da parte dell'utenza, che sta portando avanti una notevole battaglia contro questa decisione. Per quanto riguarda l'annuncio di Sony, è probabile che questo serva anche a introdurre una PS6 solo digitale, e fare in modo che il pubblico sia già abituato a questo standard per quando arriverà la nuova generazione di console.

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