Halo potrebbe essere affidato ad Activision, in una riorganizzazione della serie

Si tratta solo di un rumor riferito dal giornalista di Windows Central, Jez Corden , durante il suo podcast Xbox Two, ma non è una cosa del tutto folle, se si considera che si tratta comunque di team e divisioni all'interno della stessa Microsoft, a questo punto.

Secondo una nuova voce di corridoio c'è la possibilità che Microsoft decida di affidare la serie Halo ad Activision , in quello che sarebbe un netto cambio di strategia per il franchise , attualmente in fase di revisione e potenziale riorganizzazione per il futuro.

Non mancano le possibilità alternative

Nei giorni scorsi è emersa la voce sul fatto che Xbox starebbe "profondamente rivalutando" Halo e il modo in cui è gestito, con la volontà di rilanciarlo come uno dei principali pilastri di Xbox in un periodo in cui il suo peso nell'industria si è affievolito.

Considerando la quantità di team con esperienza nell'ambito sparatutto in prima persona su cui Microsoft può contare, effettivamente le scelte possono essere tante, sia all'interno di Activision che di Zenimax.

Non è passato molto dalla riorganizzazione globale del team dedicato alla serie, che da 343 Industries ha cambiato nome in Halo Studios, ma questo potrebbe non essere stato ancora abbastanza, e con l'arrivo della nuova gestione di Asha Sharma il franchise potrebbe subire ulteriori cambiamenti.

"Ho sentito una voce piuttosto assurda secondo cui Halo potrebbe passare sotto la gestione di Activision", ha riferito Corden nel podcast, aggiungendo "sinceramente, al momento faccio fatica a crederci anch'io", tanto per far capire come prendere la questione.

Ha inoltre ribadito che Microsoft, in questo momento, sta valutando varie alternative per "ricostruire Halo" in modo da raggiungere il suo pieno potenziale, dunque una scelta del genere emergerebbe da questa volontà di rilancio.

La questione potrebbe portare a un ritorno di spin-off della serie, o semplicemente a una maggiore concentrazione su produzioni di grosso calibro, staremo a vedere. Nel frattempo, Halo: Campaign Evolved è in arrivo il 28 luglio e approderà per la prima volta anche su PS5, con il titolo che è previsto uscire anche su disco, come Microsoft ha voluto specificare.