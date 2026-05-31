Crash Bandicoot potrebbe presto tornare come film o serie TV

Sembra che Crash Bandicoot si stia preparando a un ritorno in scena, ma non attraverso un nuovo videogioco: in base a una recente registrazione del trademark, c'è la possibilità che Activision abbia intenzione di rilanciare il brand come film o serie TV.

In base a quanto riferito, sembra infatti che Activision abbia effettuato una nuova registrazione del trademark di Crash Bandicoot ma inserita all'interno della sezione film e serie TV, dunque è probabile che ci sia un progetto in corso in questi particolari ambiti legato al personaggio in questione.

Potete trovare la registrazione a questo indirizzo, con la pubblicazione avvenuta di recente ma senza ulteriori annunci specifici da parte dell'editore, dunque non sappiamo ancora di cosa si tratti, di preciso.