Crash Bandicoot potrebbe presto tornare come film o serie TV

Sembra che Crash Bandicoot si stia preparando a un ritorno in scena, ma non attraverso un nuovo videogioco: in base a una recente registrazione del trademark, c'è la possibilità che Activision abbia intenzione di rilanciare il brand come film o serie TV.
In base a quanto riferito, sembra infatti che Activision abbia effettuato una nuova registrazione del trademark di Crash Bandicoot ma inserita all'interno della sezione film e serie TV, dunque è probabile che ci sia un progetto in corso in questi particolari ambiti legato al personaggio in questione.
Potete trovare la registrazione a questo indirizzo, con la pubblicazione avvenuta di recente ma senza ulteriori annunci specifici da parte dell'editore, dunque non sappiamo ancora di cosa si tratti, di preciso.
Una serie TV animata su Crash?
Considerando la recente tendenza dei franchise videoludici di presentarsi in forme differenti, attraverso le numerose iniziative trans-media che hanno caratterizzato questi anni, non è difficile pensare a un progetto del genere anche per Crash Bandicoot.
Si tratta in effetti di un personaggio decisamente noto, dunque è probabile che Activision possa avere intenzione di sfruttarlo per qualche nuovo prodotti d'intrattenimento.
L'idea che possa diventare un film può sembrare strana, ma abbiamo visto traduzioni anche più ardite arrivare a un discreto successo, dunque non si può escludere alcuna possibilità.
Una delle idee più verosimili può essere però una serie animata, magari in collaborazione con una piattaforma di streaming video, ma attendiamo a questo punto eventuali informazioni da parte dell'editore.
In effetti, lo scorso ottobre era emersa una voce di corridoio che voleva una serie animata su Crash Bandicoot in lavorazione presso Netflix, dunque l'informazione potrebbe aver trovato una certa consistenza.
Ovviamente, la registrazione di un trademark non comporta necessariamente l'effettivo lancio di un prodotto collegato, ma con i numerosi eventi di presentazione che si prospettano nei prossimi giorni non è da escludere che possa emergere un annuncio al riguardo da parte di Activision o Microsoft.
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