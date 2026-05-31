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Little Nightmares 2 Enhanced Edition ora disponibile su Nintendo Switch 2

Little Nightmares 2 Enhanced Edition arriva su Nintendo Switch 2 con caricamenti più rapidi, grafica migliorata e audio 3D, portando le inquietanti avventure di Mono e Six sulla nuova console.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   31/05/2026
Mono e Six in Little NIghtmares 2
Little Nightmares II
Little Nightmares II
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Bandai Namco ha pubblicato la versione Nintendo Switch 2 di Little Nightmares 2 Enhanced Edition, portando le (dis)avventure di Mono e Six sulla nuova console tramite una versione realizzata ad hoc.

Il gioco è disponibile sia in formato fisico che in versione digitale tramite l'eShop al prezzo di 29,99 euro. Al momento, non sembra ci sia un percorso di upgrade gratuito o a pagamento per chi ha già acquistato la versione Switch 1.

Le novità su Nintendo Switch 2

Secondo Bandai Namco, questa edizione introduce tempi di caricamento ridotti, risoluzione più alta e maggiori dettagli grafici, incluse particelle interattive migliorate. È stato inoltre aggiunto il supporto all'audio 3D, pensato per rendere l'esperienza ancora più immersiva e inquietante.

Per quanto riguarda il gioco, si tratta di uno degli horror più apprezzati degli ultimi anni. I giocatori vestono i panni di Mono, un bambino intrappolato in un mondo distorto dalle misteriose trasmissioni di una torre lontana. Guidato da Six, la ragazza con l'impermeabile giallo, Mono intraprende un viaggio alla scoperta dei segreti del Ripetitore, affrontando le minacce degli inquietanti abitanti di questo universo.

Little Nightmares VR: Altered Echoes, piccoli incubi e grandi delusioni Little Nightmares VR: Altered Echoes, piccoli incubi e grandi delusioni

Per ulteriori approfondimenti, potete consultare la nostra recensione dell'originale Little Nightmares 2.

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