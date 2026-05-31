Little Nightmares 2 Enhanced Edition ora disponibile su Nintendo Switch 2

Bandai Namco ha pubblicato la versione Nintendo Switch 2 di Little Nightmares 2 Enhanced Edition, portando le (dis)avventure di Mono e Six sulla nuova console tramite una versione realizzata ad hoc.

Il gioco è disponibile sia in formato fisico che in versione digitale tramite l'eShop al prezzo di 29,99 euro. Al momento, non sembra ci sia un percorso di upgrade gratuito o a pagamento per chi ha già acquistato la versione Switch 1.