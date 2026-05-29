Inazuma Eleven: Victory Road riceverà un'importante aggiornamento l'11 giugno

Level-5 ha annunciato che l'11 giugno pubblicherà il quinto aggiornamento importante gratuito per Inazuma Eleven: Victory Road , denominato "New Kick-Off DLC". La patch interverrà sia sul comparto per giocatore singolo sia su quello competitivo multigiocatore.

Le novità

Per quanto riguarda il gameplay, la novità principale è rappresentata dall'introduzione delle "Sinergie". Si tratta di una meccanica che fornisce potenziamenti all'intera squadra (di natura offensiva o difensiva) quando vengono soddisfatte determinate condizioni in campo. Queste abilità, reperibili nel negozio all'interno del gioco, si attiveranno schierando specifiche combinazioni di personaggi che condividono legami e connessioni narrative derivanti dai precedenti capitoli della serie.

L'aggiornamento segnerà anche l'inizio dei preparativi per l'imminente torneo online ufficiale "Victory Road", introducendo i Giocatori Stagionali, elementi che saranno richiesti per la partecipazione alle gare. Il sito web del gioco è stato aggiornato con i dettagli sul formato della competizione e sulle potenziali ricompense previste per i partecipanti.

Per accompagnare l'annuncio e illustrare le nuove meccaniche, Level-5 ha diffuso due filmati esplicativi. Il primo video, ideato come un corso accelerato per i nuovi giocatori, mostra Destin Billows mentre illustra a Harper Evans (Haru Endo) le basi della costruzione della squadra, concentrandosi proprio sul funzionamento delle Sinergie e del sistema dei Build Ranks. Il secondo trailer, che si avvale della voce narrante di Chester Horse Jr (Keita Kakuma), è invece dedicato alle regole e alla struttura del torneo online.

Inazuma Eleven: Victory Road è attualmente disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC. Per altri dettagli, leggete la nostra recensione.