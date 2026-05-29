Inazuma Eleven: Victory Road riceverà un'importante aggiornamento l'11 giugno

Level-5 ha annunciato che l'11 giugno pubblicherà il quinto aggiornamento importante gratuito per Inazuma Eleven: Victory Road, denominato "New Kick-Off DLC". La patch interverrà sia sul comparto per giocatore singolo sia su quello competitivo multigiocatore.
Sul fronte narrativo, l'aggiornamento aggiungerà il percorso "Victory Road Route" all'interno della modalità Chronicle, permettendo ai giocatori di seguire le vicende della storia di Destin Billows.
Le novità
Per quanto riguarda il gameplay, la novità principale è rappresentata dall'introduzione delle "Sinergie". Si tratta di una meccanica che fornisce potenziamenti all'intera squadra (di natura offensiva o difensiva) quando vengono soddisfatte determinate condizioni in campo. Queste abilità, reperibili nel negozio all'interno del gioco, si attiveranno schierando specifiche combinazioni di personaggi che condividono legami e connessioni narrative derivanti dai precedenti capitoli della serie.
L'aggiornamento segnerà anche l'inizio dei preparativi per l'imminente torneo online ufficiale "Victory Road", introducendo i Giocatori Stagionali, elementi che saranno richiesti per la partecipazione alle gare. Il sito web del gioco è stato aggiornato con i dettagli sul formato della competizione e sulle potenziali ricompense previste per i partecipanti.
Per accompagnare l'annuncio e illustrare le nuove meccaniche, Level-5 ha diffuso due filmati esplicativi. Il primo video, ideato come un corso accelerato per i nuovi giocatori, mostra Destin Billows mentre illustra a Harper Evans (Haru Endo) le basi della costruzione della squadra, concentrandosi proprio sul funzionamento delle Sinergie e del sistema dei Build Ranks. Il secondo trailer, che si avvale della voce narrante di Chester Horse Jr (Keita Kakuma), è invece dedicato alle regole e alla struttura del torneo online.
Inazuma Eleven: Victory Road è attualmente disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC. Per altri dettagli, leggete la nostra recensione.
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