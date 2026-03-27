Inazuma Eleven: Victory Road annuncia il quarto update gratis "The Rising Bond", con data di uscita

La nuova espansione sarà disponibile tra poco, con lancio fissato per il 31 marzo su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, andando ad ampliare ulteriormente i contenuti del gioco tra storia, personaggi e altri elementi.

Level-5 continua ad arricchire ed espandere Inazuma Eleven: Victory Road , il videogioco basato sulla serie animata di calcio, con l'annuncio di un quarto update gratis di grosso calibro, intitolato "The Rising Bond" e presentato con trailer e data di uscita .

Una nuova parte della storia

"Mentre Sonny Wright (Asuto Inamori) e i suoi amici si fanno strada nella Football Frontier International, si trovano ad affrontare uno dopo l'altro potenti avversari provenienti da ogni parte del mondo", si legge nella presentazione ufficiale del DLC The Rising Bond per Inazuma Eleven: Victory Road.

"E con la resa dei conti finale che si avvicina a grandi passi, Vic intraprende il Sentiero delle Prove...!", aggiunge Level-5, lasciando intendere vari eventi in arrivo con questa nuova aggiunta.

Il trailer mostra un condensato dei nuovi elementi in arrivo, con un veloce montaggio fra fasi di gameplay e sezioni narrative, con le varie caratteristiche del gioco che emergono in maniera chiara, nell'alternanza tra partite, dialoghi e progressione dei personaggi.

Level-5 aveva annunciato un fitto programma di contenuti gratuiti per Inazuma Eleven: Victory Road e sta mantenendo le promesse: dopo il primo DLC gratis Galaxy & LBX, abbiamo assistito al secondo intitolato "Ares & Fabled Seed", poi al suddetto Orion & Lumen e infine a questo The Rising Bond.