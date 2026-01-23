Inazuma Eleven: Victory Road presenta il secondo grosso DLC "Ares & Fabled Seed" con un trailer

Si torna a parlare di Inazuma Eleven: Victory Road e in particolare del suo secondo grosso update, rappresentato dal DLC Ares & Fabled Seed in arrivo a breve, considerando che la data di uscita è fissata per il 28 gennaio, come ricorda il trailer di presentazione visibile qui sotto.
Ne avevamo parlato solo qualche giorno fa: il secondo grosso update di Inazuma Eleven: Victory Road è stato annunciato da Level-5 in corrispondenza anche della comunicazione sulle ottime vendite rilevate fin qui dal gioco, che ha superato le 800.000 copie, peraltro tutte in digitale visto che al momento non ha una distribuzione fisica.
Nel frattempo, il supporto prosegue e il gioco si espanderà la prossima settimana con l'arrivo di questo nuovo DLC in grado di apportare alcuni nuovi elementi di notevole importanza in termini di contenuti.
Nuovi contenuti in arrivo presto
L'aggiornamento introdurrà nuove funzionalità, tra cui l'apertura del Percorso Ares nella modalità Chronicle, dove i giocatori potranno "vivere un intenso dramma calcistico che racconta le vicende di ragazzi e ragazze impegnati a raggiungere la vetta assoluta".
Alcuni elementi di questa espansione sono visibili nel trailer riportato qui sopra, che mostra alcune scene di intermezzo e di gameplay, illustrando le novità in arrivo.
LEVEL-5 distribuirà inoltre un oggetto speciale, il "Fabled Seed", che permetterà a ogni giocatore di potenziare un personaggio a scelta fino al livello Fabled, il livello di rarità introdotto con il primo grande aggiornamento gratuito.
In precedenza, il gioco ha ricevuto il DLC gratis Galaxy & LBX, ma continuerà a ricevere altri contenuti gratis nei prossimi mesi, insieme a Fantasy Life i: la ragazza che ruba il tempo.