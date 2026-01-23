Inazuma Eleven: Victory Road presenta il secondo grosso DLC "Ares & Fabled Seed" con un trailer

Si torna a parlare di Inazuma Eleven: Victory Road e in particolare del suo secondo grosso update, rappresentato dal DLC Ares & Fabled Seed in arrivo a breve, considerando che la data di uscita è fissata per il 28 gennaio, come ricorda il trailer di presentazione visibile qui sotto.

Ne avevamo parlato solo qualche giorno fa: il secondo grosso update di Inazuma Eleven: Victory Road è stato annunciato da Level-5 in corrispondenza anche della comunicazione sulle ottime vendite rilevate fin qui dal gioco, che ha superato le 800.000 copie, peraltro tutte in digitale visto che al momento non ha una distribuzione fisica.

Nel frattempo, il supporto prosegue e il gioco si espanderà la prossima settimana con l'arrivo di questo nuovo DLC in grado di apportare alcuni nuovi elementi di notevole importanza in termini di contenuti.