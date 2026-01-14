I lavori sul sequel di Inazuma Eleven: Victory Road sono già iniziati, il messaggio dal CEO di Level-5

Purtroppo l'annuncio non è stato accompagnato da un traile o immagini, ma in compenso Akihiro Hino, il CEO della compagnia, ha svelato di aver già iniziato a scrivere la sceneggiatura del titolo, con l'obiettivo di sorprendere ed entusiasmare i fan.

Durante la diretta INA-DAI andata in onda ieri, Akihiro Hino di Level-5 ha annunciato che i lavori sul sequel di Inazuma Eleven: Victory Road sono già iniziati.

Un sequel di Victory Road e un nuovo gioco mobile

"Per quanto riguarda il sequel di Inazuma Eleven: Victory Road, ho già iniziato a scriverne la sceneggiatura," ha dichiarato Hino, secondo la traduzione di Gematsu. "Come un 'nuovo Inazuma Eleven' che prende il via nell'era Reiwa (l'attuale periodo storico del Giappone, iniziato nel 2019 con l'ascesa dell'imperatore Naruhito, ndr), farò del mio meglio per sorprendere ed entusiasmare tutti. Attendete con fiducia i prossimi annunci."

Un dettaglio interessante arriva da una precedente trasmissione di Level-5, in cui Hino aveva anticipato che sarà possibile trasferire i dati di salvataggio di Victory Road nel prossimo Inazuma Eleven. L'obiettivo è permettere ai giocatori di ottenere con calma tutti gli oltre 5.400 personaggi dell'ultimo capitolo, senza perdere i progressi con l'arrivo del nuovo gioco.

Ovviamente la speranza è che, a differenza di Victory Road, annunciato inizialmente nel 2016 con il sottotitolo "Ares", questa volta i fan non debbano attendere quasi dieci anni prima di poter mettere le mani sul prossimo episodio.

A questo proposito, segnaliamo che è in sviluppo anche un altro gioco della serie e probabilmente non dovremo attendere a lungo per provarlo: ieri Level-5 ha annunciato Inazuma Eleven: Cross, un titolo free-to-play per dispositivi mobile di cui è già in programma una closed beta (esclusiva per il Giappone) a fine mese.