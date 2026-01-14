Hytale potrebbe aver avuto un picco di quasi tre milioni di giocatori collegati al lancio

Nelle scorse ore è emerso il primo dato del lancio di Hytale , il cui debutto sembra essere estremamente positivo, vista anche la risonanza che il gioco sta avendo sui social network. Comunque sia, un messaggio attribuito a Simon Collins-Laflamme, fondatore e CEO di Hypixel Studios, e ripubblicato su X, ha parlato di 2,8 milioni di giocatori .

Già un successo?

Ora, va specificato che non è chiaro se si trattava di giocatori collegati contemporaneamente o collegati in generale. Nel messaggio si parla del dato come visualizzato sul pannello di amministrazione del server, ma non viene detto altro che permetta di fare chiarezza.

Il messaggio attribuito a Simon Collins-Laflamme

A confermare l'andamento positivo del gioco, in questo caso ufficialmente, è stato Simon Collins-Laflamme stesso, che su X ha pubblicato un avviso per quelli che stanno avendo difficoltà di connessione ad Hytale. Il problema sembra essere dovuto proprio al gran numero di giocatori che si stanno registrando.

Il messaggio sui problemi dei server

Considerate che per adesso Hytale è disponibile per l'acquisto solo tramite sito ufficiale. Prima del lancio è stato annunciato il superamento di 1.000.000 di prenotazioni. Non è difficile ipotizzare che, visto il clamore generatosi intorno al gioco, se ne sia aggiunto qualche altro milione.

Comunque sia, è giusto specificare che per adesso parliamo di numeri non ufficializzati. Aspettiamo che il team di sviluppo faccia sapere qualcosa di certo, prima di parlare di successo o meno.