Android 17, emergono nuove indiscrezioni su interfaccia e impostazioni di sistema

Si parla già di Android 17 sebbene sia ancora in fase di sviluppo, con indiscrezioni che riguardano in particolare possibili cambiamenti e miglioramenti. Ebbene, nuove informazioni ci permettono di dare un'occhiata all'interfaccia utente, soggetta a due modifiche specifiche. Ovviamente specifichiamo che si tratta di informazioni non ufficiali e da prendere sempre con le pinze, in attesa di conferme o smentite. Vediamo di seguito le possibili novità.

Come cambia l’interfaccia con Android 17

Prima di iniziare, non aspettatevi cambiamenti rivoluzionari, per ora. Si tratta infatti di piccole modifiche che riguardano elementi specifici, come le impostazioni rapide e il ritorno dei pulsanti separati per il Wi-Fi e i dati mobili. Le immagini sono state mostrate da Mystic Leaks, il quale ha anche condiviso un video che mostra la possibilità di sfruttare due tendine separate per le impostazioni rapide.

Non è una vera e propria novità, dato che questi pannelli divisi (notifiche e impostazioni rapide) sono già utilizzati su smartphone Samsung, Xiaomi e OnePlus, ma permetteranno all'utente di sfruttare un'interfaccia ancora più personalizzata in base alle proprie preferenze. Scorrendo verso il basso, dal lato sinistro dello schermo, si apriranno le notifiche. Invece, scorrendo verso il basso dal lato destro, si apriranno le impostazioni rapide (Wi-Fi, dati mobili, Quick Share, Torcia e altro).

Le versioni precedenti di questa versione sono state ulteriormente ottimizzate, con l'interfaccia più rifinita e priva di problemi visivi o bug. Tuttavia, pare che i dispositivi pieghevoli e i tablet saranno obbligati a utilizzare questo nuovo layout, quindi non sarà possibile tornare al classico pannello unico che combina sia notifiche che impostazioni rapide.