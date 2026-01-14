2XKO svela Caitlyn con un gameplay trailer: debutterà insieme alle versioni PS5 e Xbox Series X|S

Caitlyn sarà disponibile dal 20 gennaio , lo stesso giorno del debutto ufficiale di 2XKO su PS5 e Xbox Series X|S e dell'inizio della Stagione 1. Il trailer pubblicato per l'occasione offre un primo sguardo al suo stile di combattimento, fedele al ruolo di "sceriffo di Piltover".

Il roster di lottatori provenienti dall'universo di League of Legends continua ad ampliarsi in 2XKO . Riot Games ha infatti annunciato l'arrivo di Caitlyn , personaggio che molti hanno imparato ad apprezzare anche grazie alla serie animata Arcane di Netflix.

Vediamo Caitlyn in azione nel primo trailer

Nel filmato possiamo vedere come il gameplay di Caitlyn ruoti attorno al suo fucile da caccia, utilizzato per colpire gli avversari dalla media distanza con angolazioni diverse e con spettacolari spari in salto. Il kit include anche una trappola a tagliola per immobilizzare i nemici e una serie di rapidi attacchi ravvicinati, tra cui calci, tackle, prese e proiezioni, che rendono il personaggio sorprendentemente versatile.

Disponibile da mesi in accesso anticipato su PC, 2XKO è un picchiaduro costruito attorno al sistema Duo Play: un giocatore combatte sul ring mentre il compagno resta fuori campo, pronto a intervenire al momento opportuno, con la gestione dei cambi che diventa così un elemento chiave del gameplay.

Il sistema permette inoltre di affrontare incontri single player e multiplayer 1v1, 2v2 e persino 2v1, offrendo un livello di flessibilità pensato per adattarsi a ogni tipo di giocatore.Il titolo riceverà aggiornamenti e contenuti con cadenza regolare. Nel corso del 2026 sono previste cinque stagioni, ognuna delle quali introdurrà un nuovo personaggio giocabile.