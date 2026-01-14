Dopo una lunghissima attesa, dallo scorso 15 novembre il gioco ha debuttato nella sua versione 1.0 , figlia di un aggiornamento che ha portato in dote diverse novità, alcune di queste con un occhio di riguardo nei confronti di un potenziale nuovo pubblico che il gioco, per forza di cose, ha tutto l'interesse e il bisogno di attrarre.

La sua storia editoriale, del resto, parla quasi da sola. Gli utenti della prima ora si danno battaglia già dal lontanissimo 2016, sebbene sia stato commercializzato a tutti gli effetti, in early access, nel 2017. Da allora, il gioco ha raccolto attorno a sé una community sempre più ampia, appassionata, devota ad un gunplay senza mezzi termini spietato, a tratti sadico, per nulla accondiscendente soprattutto nei confronti di neofiti che, oltre alla difficoltà di entrare in sintonia con meccaniche mai troppo esplicite, hanno dovuto vedersela contro giocatori più esperti, ben equipaggiati, forgiati dal fuoco di mille estrazioni riuscite e, soprattutto, fallite.

Escape from Tarkov , un po' come Counter Strike, è un gioco quasi a sé stante. Rientra chiaramente all'interno di un genere ben specifico, quello degli FPS in generale e degli extraction shooter più nello specifico, ma è sostanzialmente un prodotto con regole, ritmi e meccaniche talmente specifiche che è difficile approcciarcisi con disinvoltura, nonostante sul proprio curriculum si possano vantare decine di ore investite in qualcosa che, almeno sulla carta, è simile.

Tutto rotto

Escape from Tarkov, nonostante la sua innegabile longevità, non è alla base dell'albero genealogico degli extraction shooter. DayZ, H1Z1, lo stesso Tom Clancy's The Division sono arrivati prima di lui. Allo stesso tempo, è innegabile notare come la produzione di Battlestate Games, nella sua ossessione di restare fedele a sé stesso, sia stato adombrato e in molti aspetti superato da più recenti concorrenti, ARC Raiders su tutti. Inoltre, anche in questa versione 1.0, ci sono moltissime cose che non convincono completamente, che funzionano male, che mettono a repentaglio un'esperienza che per certi versi sembra faccia di tutto per auto sabotarsi.

Escape from Tarkov si basa su un loop di gameplay piuttosto semplice da descrivere. Nei panni di un mercenario, sarete trasportati all'interno di una delle undici mappe di cui si compone il gioco. Il vostro compito principale sarà quello di raggiungere uno dei punti di estrazione, posti da qualche parte nello scenario, senza venire uccisi da altri giocatori o esploratori della zona controllati dal computer. Tra il punto di partenza e la meta, sarà vostro interesse recuperare loot e completare missioni principali e secondarie, al fine di ottenere denaro e risorse utili per potenziare in vari modi il vostro personaggio, così da aumentare le vostre chance di sopravvivere nelle successive estrazioni. Come da tradizione, restare uccisi non si tramuta unicamente in un fastidioso game over: tutto l'equipaggiamento dell'avatar andrà irrimediabilmente perso. Ciò, inevitabilmente, comporta una lunga serie di considerazioni, sortita dopo sortita, come il correre il rischio di portare con voi il fucile più efficiente che avete nell'inventario o se sia meglio tentare il tutto e per tutto pur essendo mal armati. Semplice, lineare, per nulla originale, soprattutto per chi si sporca le mani con il genere già da un po'.

Soprattutto considerando il già citato ARC Raiders, attuale punta di diamante degli extraction shooter, basta una partita per accorgersi subito di come ci si trovi di fronte a qualcosa di estremamente ostico, farraginoso e per certi versi persino rotto.

Ci vogliono almeno una trentina di estrazioni malamente fallite prima di sperare di capirci veramente qualcosa in Escape from Tarkov

Pur con l'aggiunta di un risicato e sbrigativo tutorial, novità di questa 1.0., Escape from Tarkov è un gioco volutamente e dichiaratamente imperscrutabile. I neofiti sono avvisati: a meno che non possiate contare sul prezioso supporto di qualcuno molto più esperto di voi, preparatevi a decine e decine di partite fallimentari, caratterizzate da un'enorme, soverchiante e onnipresente confusione. Per esempio non c'è una mappa ad indicarvi i punti di estrazione. Capire quali munizioni vadano bene per il fucile in dotazione è un'impresa. Senza contare che vi saranno affidate missioni senza darvi particolari indicazioni, non spiegandovi come ottenere ciò di cui avrete bisogno, facendo riferimento a luoghi e mete in cui potrete imbattervi solo dopo lunghissime ore di esplorazione e innumerevoli game over ovviamente.

Alla base di tutto, c'è un'interfaccia semplicemente pessima. Il risultato è talmente caotico, per nulla accomodante e labirintico che è difficile non pensare che il tutto non sia il frutto di un volontario e deliberato atto di puro sadismo nei confronti della propria utenza. Riuscire a vendere parte del bottino faticosamente recuperato, ottenere le ricompense per le missioni, organizzare al meglio il proprio equipaggiamento sono tutte operazioni che si traducono in innumerevoli passaggi da una schermata all'altra, in un gioco di scatole cinesi a tratti estenuante e mortificante per chi si approccia la prima volta con Escape from Tarkov.



Uno dei tanti, terribili, menù che compongono Escape from Tarkov

Paradossalmente, proprio questa incomprensibilità di fondo, al pari di quanto accadde con Demon's Souls e fortunati seguiti, è una di quelle caratteristiche che hanno concorso a rendere l'extraction shooter un piccolo fenomeno culturale. Su Reddit e su YouTube c'è una community attiva, che si aiuta e fornisce consigli per rendere tutto più chiaro e comprensibile. Sentirsi parte di un gruppo che in qualche modo coopera è certamente piacevole e, in assenza di un amico esperto a guidarvi passo dopo passo, recuperare informazioni in giro per la rete vi renderà la vita estremamente più semplice. Ciò non toglie che l'interfaccia per nulla chiara rappresenti una problematica non da poco, soprattutto considerando menù e schermate di ben più di facile lettura proposte nei titoli concorrenti.

Inoltre, tecnicamente il gioco è altalenante. Gli sviluppatori non hanno puntato su una grafica d'impatto volutamente, così da consentire a più configurazioni PC possibile di far girare senza problema il software. Eppure, è evidente l'arretratezza del comparto estetico con fin troppe texture a bassa risoluzione, una costante sfocatura della linea d'orizzonte, la grossolanità di buona parte dell'effettistica. Escape from Tarkov si lascia guardare, beninteso, eppure è difficile non pensare che si sarebbe potuto fare molto di più e meglio in questo senso. Inoltre, non sono rari glitch e bug. Nemici controllati dal computer che restano bloccati tra muri e porte, bottino che compenetra elementi dello scenario, armi che restano sospese nel vuoto. A ben vedere, il tutto funziona sempre abbastanza bene da non essere mai costretti a riavvii, complice anche un netcode davvero solido nonostante i lunghissimi tempi di caricamento tra una partita e l'altra, ma di sbavature ce ne sono una mezza infinità.

Anche le hit box di Escape from Tarkov non sono completamente esenti da qualche, pur minima, critica

Ciò che è peggio, nel PvP abbondano i cheater. Piaga che infesta da sempre la produzione, anche in questa 1.0 non è raro imbattersi in giocatori che utilizzano aiuti truffaldini di ogni genere. Visto il tipo di gameplay proposto, dove un game over corrisponde anche alla perdita di tutto l'equipaggiamento, efficienti fucili e protezioni pagate a peso d'oro comprese, non si tratta di una problematica di poco conto, un'infestazione a cui Battlestate Games dovrà prima o poi dedicarsi con molto più impegno di quanto ne abbia dimostrato fino a qui.

Inoltre, non è possibile tacere completamente sulla modalità di commercializzazione del gioco. Il titolo è venduto in differenti edizioni che, in base al prezzo, offrono diverse ricompense al neofita di turno. Purtroppo, analizzando i benefici elargiti, si scopre piuttosto in fretta come la versione più costosa, quella da quasi duecento euro, metta nel pacchetto degli aiuti estremamente sbilanciati, rispetto a chi si limiterà al pacchetto base. Un magazzino più capiente; un rifugio già avviato sin da subito, chiariremo a breve quale sia la funzione di questo luogo; reputazione già massima presso i mercanti del gioco, con tutti gli sconti e gli oggetti esclusivi del caso, sono davvero tanti, troppi i vantaggi concessi a chi, semplicemente, sborserà più denaro di altri. Il campo di battaglia resta un giudice imparziale, imprevedibile, spietato, su questo non c'è alcun dubbio, ma la disparità tra i neofiti che creerà questo sistema renderà la vita ancora più difficile agli ultimi arrivati, già alle prese con giocatori con centinaia di ore alle spalle ed equipaggiati di tutto punto.



Anche durante le partite, scoprirete il significato degli indicatori della HUD solo con l'esperienza

Un'interfaccia inutilmente complicata, problemi tecnici, una preoccupante propensione al pay-to-win, per quanto limitata dal gameplay stesso. Ma allora perché è così difficile staccarsi da Escape from Tarkov? Perché è così dannatamente assuefacente e misteriosamente divertente?