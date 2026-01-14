Savvy Games Group sta per mettere le mani sulle azioni delle compagnie videoludiche del PIF dell'Arabia Saudita

Nei prossimi anni, l' Arabia Saudita potrebbe diventare una potenza enorme in ambito videoludico, un po' come la cinese Tencent, vista l'enorme quantità di miliardi di dollari che sta investendo nel settore. È notizia di poche ore fa che il Public Investment Fund , amministrato dal principe Bin Salman, sta trasferendo circa 12 miliardi di dollari in azioni di società videoludiche, incluse quelle di aziende come Nintendo Co. e Bandai Namco Holdings Inc., alla sua controllata Savvy Games Group .

Le mani in pasta ovunque

Completati i trasferimenti, il Savvy Games Group deterrà circa il 10% di società come Koei Tecmo Holdings Inc., NCSoft Corp., Nexon Co. e Square Enix Holdings Co., stando a un documento aziendale esaminato da Bloomberg, che ha riportato la notizia.

Il principe Bin Salman

Il Savvy Games Group è stato fondato nel 2021 per aiutare il Paese a diversificare i propri investimenti allontanandoli dal petrolio. Con 38 miliardi di dollari da investire, ha acquisito lo sviluppatore di Monopoly Go Scopely Inc., lo sviluppatore di Pokémon Go Niantic e diverse organizzazioni di esport.

Il PIF di suo è il maggior investitore nell'acquisizione da 55 miliardi di dollari di Electronic Arts. Il Savvy Games Group non sembra essere coinvolto nella transazione, secondo una fonte di Bloomberg a conoscenza dell'operazione.

L'ente governativo ha già trasferito le sue 11 milioni di azioni di Take-Two Interactive Software Inc., l'editore della serie GTA, secondo una comunicazione regolamentare depositata a fine dicembre. Savvy erediterà l'approccio non interventista del PIF e non ha intenzione di diventare un investitore attivo, secondo la stessa fonte.

Il trasferimento era pianificato da tempo, secondo Amar Batkhuu, portavoce di Savvy. "Questi trasferimenti sposteranno la gestione degli investimenti del PIF nel settore dei videogiochi a Savvy, dato che Savvy è l'organizzazione leader del PIF nel gaming e una componente centrale della Strategia Nazionale per il Gaming e gli Esport", ha dichiarato. Ha inoltre aggiunto che non ci sono piani per modificare la strategia di investimento.